„Super-ambasada” dorită de China la Londra a fost aprobată de Marea Britanie, după ani de așteptări și îngrijorări legate de spionaj

Guvernul Marii Britanii a acordat marți aprobarea pentru ca China să construiască la Londra cea mai mare ambasadă a sa din Europa, în speranța îmbunătățirii relațiilor cu Beijingul, în pofida avertismentelor venite din partea unor oficiali britanici și americani potrivit cărora aceasta ar putea fi folosită ca bază pentru spionaj, transmite Reuters.

Aprobarea a fost condiționată de respectarea unor cerințe.

Planurile Chinei de a construi o nouă ambasadă pe amplasamentul clădirii Royal Mint Court, veche de două secole și aflată în apropiere de Turnul Londrei, au fost blocate timp de trei ani din cauza opoziției locuitorilor din zonă, a parlamentarilor și a activiștilor pro-democrație din Hong Kong stabiliți în Marea Britanie.

Decizia de marți a fost anunțată înaintea unei vizite pe care premierul britanic Sir Keir Starmer urmează să o facă în China luna aceasta. Va fi prima vizită a unui lider britanic în țara asiatică din 2018 încoace. Unii oficiali britanici și chinezi au declarat că deplasarea depindea de aprobarea ambasadei.

Guvernul chinez a cumpărat Royal Mint Court în 2018, însă cererile sale de autorizație de construire pentru ridicarea unei noi ambasade pe acest teren au fost respinse de consiliul local în 2022. Anul trecut, președintele chinez Xi Jinping i-a cerut personal lui Starmer să intervină.

Guvernul britanic a preluat în 2025 controlul asupra deciziei de urbanism, iar în luna februarie a acestui an a avut loc o anchetă publică pentru a analiza argumentele pro și contra aprobării ambasadei.

Unii politicieni din Marea Britanie și din Statele Unite au declarat că Chinei ar trebui să i se interzică construirea pe acest amplasament, situat în apropierea districtului financiar istoric al Londrei, deoarece ar putea permite Beijingului să intercepteze cabluri de fibră optică utilizate de companiile financiare și care trec pe sub această zonă.

Îngrijorări privind spionajul chinez în Marea Britanie

Oficiali britanici din domeniul securității au avertizat, de asemenea, că aprobarea construirii unei ambasade mult mai mari ar însemna nu doar mai mulți diplomați chinezi în Marea Britanie, ci și mai mulți spioni chinezi – o afirmație respinsă de reprezentanța diplomatică a Chinei la Londra.

Șeful agenției britanice de contraspionaj intern MI5 a declarat în octombrie că instituția pe care o conduce are peste un secol de experiență în gestionarea relațiilor cu ambasade străine, sugerând că eventualele riscuri de securitate pot fi controlate.

Totuși, MI5 a avertizat și asupra amenințării reprezentate de încercările Chinei de a recruta și cultiva persoane cu acces la guvernul britanic.

În noiembrie, agenția de informații a transmis un avertisment parlamentarilor privind tentativele Beijingului de a interveni în politica britanică, iar prăbușirea procesului împotriva a doi cetățeni britanici acuzați că ar fi spionat parlamentari în favoarea Chinei a dus la critici potrivit cărora guvernul ar fi prioritizat îmbunătățirea relațiilor diplomatice în detrimentul securității naționale.

Guvernul a aprobat noua ambasadă după ani de presiuni diplomatice din partea Chinei, în timp ce Starmer încearcă să reseteze relațiile cu Beijingul, unul dintre obiectivele sale de politică externă.

În ultimul deceniu, Marea Britanie a trecut de la a declara că dorește să fie cel mai mare susținător al Chinei în Europa la a deveni unul dintre cei mai vocali critici ai săi, iar acum încearcă din nou să îmbunătățească relațiile. Starmer a declarat luna trecută că legături economice mai strânse cu a doua cea mai mare economie din lume sunt în interesul național al Marii Britanii.

Ambasada chineză de la Londra va avea peste 50.000 de metri pătrați

Unii locuitori din zonă care se opun construirii unei ambasade chineze de mari dimensiuni iau în considerare solicitarea unei revizuiri judiciare a deciziei. De altfel, rezidenții din zonă s-au numărat printre cei mai vocali oponenți ai planului.

Potrivit documentației de urbanism, noua ambasadă ar urma să fie una dintre cele mai mari misiuni diplomatice din lume, cu o suprafață de aproximativ 55.000 de metri pătrați.

Aceasta ar fi de aproape zece ori mai mare decât actuala ambasadă a Chinei din centrul Londrei și considerabil mai mare decât ambasada sa din Statele Unite.

Înainte de decizia de marți, China a blocat planurile Marii Britanii de a-și extinde ambasada de la Beijing.

Oficialii chinezi afirmă că, atunci când Beijingul a achiziționat terenul pentru 255 de milioane de lire sterline (343,54 milioane de dolari), a primit asigurări din partea guvernului conservator de la acea vreme că va putea construi ambasada.

Royal Mint Court a fost, de la începutul secolului al XIX-lea până în 1967, sediul Monetăriei Regale, unde erau produse monedele naționale ale Imperiului Britanic și apoi ale Marii Britanii.