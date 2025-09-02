„Super-șoimul” lui Vladimir Putin ia în colimator Japonia: „Nu putem sta deoparte fără a reacționa”

Unul dintre cei mai importanți „șoimi” ai Kremlinului în materie de politică externă, Nikolai Patrușev, a îndemnat Japonia să înceteze ceea ce el a descris drept urmărirea unei politici de militarizare îndreptate împotriva Rusiei și Chinei, el afirmând totodată că NATO ar putea folosi flota japoneză în luptă, relatează Reuters.

Fost ofițer KGB și consilier apropiat al lui Putin, care a conceput strategia de securitate națională a Kremlinului, Patrușev a spus într-un interviu publicat marți, fără a furniza dovezi, că NATO intenționează să utilizeze flota japoneză pentru a desfășura operațiuni de luptă în diverse regiuni ale lumii.

„Am vrea să credem că bunul-simț va prevala în rândul elitelor japoneze și că acestea vor înceta să urmeze o politică sinucigașă de militarizare și de agitat de arme împotriva a două dintre cele mai puternice state vecine – Rusia și China”, a declarat el pentru publicația rusă Argumenty i Fakty.

„Dar atât timp cât acest lucru continuă, cu siguranță nu putem sta deoparte fără a reacționa”, a subliniat el.

Patrușev este considerat unul dintre cei mai puternici oficiali de la Kremlin

Patrușev, ale cărui declarații agresive în materie de politică externă i-au atras porecla de „super-șoimul lui Putin”, este considerat unul dintre potențialii succesori ai președintelui rus. Deși este cu doi ani mai în vârstă decât Putin, el a fost văzut timp de ani de zile chiar ca principalul favorit să îi urmeze acestuia în funcția de președinte, însă nu este întru totul clar cum a afectat războiul din Ucraina structura de putere din interiorul Kremlinului.

Declarațiile sale în contextul în care Vladimir Putin efectuează o vizită rară de patru zile în China. Printre altele, el urmează să participe miercuri la parada militară uriașă ce va avea loc în Piața Tiananmen pentru a comemora încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial după capitularea formală a Japoniei.

Japonia a capitulat oficial în data de 2 septembrie 1945, la câteva luni după ce al Doilea Război Mondial s-a încheiat în Europa prin capitularea Germaniei naziste.

Înaintea acestei ample demonstrații publice a forțelor armate chineze aflate în proces de modernizare, Beijingul a derulat o campanie de propagandă prin care afirmă că China și fosta Uniune Sovietică au jucat un rol esențial pe fronturile asiatice și europene în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Relațiile dintre China și Rusia reprezintă o „sursă de stabilitate pentru pacea mondială”, a afirmat săptămâna trecută președintele Xi Jinping.

Oficialul rus susține că marina Japoniei poate fi integrată „în orice moment” forțelor NATO

Rusia și Japonia nu au semnat niciodată un tratat oficial de pace după Al Doilea Război Mondial, principalul obstacol rămânând disputa teritorială nerezolvată privind Insulele Kurile, cunoscute în Japonia drept Teritoriile de Nord.

„Marina japoneză cooperează strâns cu flota NATO; în orice moment, ea poate fi integrată în formatele coalițiilor occidentale”, a spus Patrușev.

În august anul trecut, Vladimir Putin l-a numit pe Patrușev în fruntea unui nou Consiliu Maritim înființat la Moscova, acesta incluzând consilii responsabile de dezvoltarea activității navale ruse și a flotei sale militare, și de apărarea intereselor Rusiei în Arctica, potrivit unui decret publicat de Kremlin.

Decretul a fost publicat în aceeași zi în care Financial Times a dezvăluit planurile Moscovei pentru o serie de 32 de atacuri țintite, inclusiv în România, în primele etape ale unui potențial conflict cu NATO.

Hărțile obținute de FT conțin ținte potențiale din Franța și Germania până în Estonia, Bulgaria și Turcia și au fost detaliate într-o prezentare pentru ofițerii ruși care a precedat invazia la scară largă a Ucrainei în Rusia.