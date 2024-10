SuperLiga: Andrei Borza îi răspunde lui Adrian Mutu: „Nu m-a furat Bucureştiul”

Andrei Borza (18 ani) i-a răspuns lui Adrian Mutu, după ce antrenorul a spus că fundașului stânga nu i-a priit transferul la Rapid.

„Briliantul” crede că tentațiile din București ar putea fi vinovate pentru prestațiile neconvingătoare ale tânărului fotbalist, însă acesta nu este de acord.

Andrei Borza, răspuns pentru Adrian Mutu: „Nu e mare diferență față de Constanța”

„Domnul Mutu a fost un antrenor şi este un antrenor mare, un jucător extraordinar a fost. Are dreptate spunând că trebuie să muncesc la fel de mult şi îi mulţumesc pentru că are încredere în mine şi în calităţile mele, dar eu zic că nu are dreptate că m-a furat Bucureştiul, aşa cum am citit acolo.

Nu a fost o mare diferenţă (n.r. față de Constanța), pentru că familia m-a susţinut şi familia a stat cu mine. Au stat şi ei cu mine, am mai stat şi singur, au şi ei serviciu.

Da, chiar înveţi să te descurci, dar acum nu sunt singur. Sunt cu prietena mea, stam împreună şi familia mea care ne susţine, familia ei, ne descurcăm”, a spus Borza, potrivit orangesport.ro.

Borza a dezvăluit cine l-a sprijinit de-a lungul carierei: „Familia mea şi domnul Hagi, care avea multă încredere în mine şi încă are, de asta vorbea cu noi mereu”.

În vara anului 2023, Rapid le-a plătit 800.000 de euro celor de la Farul Constanța în schimbul fundașului stânga.

Borza a adunat 42 de meciuri în tricoul Rapidului (10 în acest sezon), formație care se află pe locul 10 în clasamentul SuperLigii, cu 16 puncte. Fundașul a deschis scorul în victoria cu Farul, scor 5-0.