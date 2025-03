SuperLiga: CFR Cluj încheie sezonul regulat cu o victorie cu 6-0 în faţa Gloriei Buzău

Formaţia CFR Cluj a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 6-0, echipa Gloria Buzău, în etapa a 30-a din Superligă, ultima a sezonului regulat. Clujenii sunt pe primul loc înaintea meciului dintre următoarele două clasate, FCSB şi Universitatea Craiova.

Golurile au fost marcate de Munteanu ‘4 (penalti), ‘7, ’72 (penalti), Kamara ’20, ’49 şi Păun ’77, relatează News.ro.

Gloria Buzău: Greab – Turda (Benavente '18), Dobrosavlevici, Puerto – Ciranni, L. Mihai, D. Albu (Dumitraşcu '54), Tavares, De Nooijer (Saveljevs '61) – Luckassen (Jipa '60), Işfan. Antrenor: Eugen Neagoe.

Cartonaşe galbene: / Turda '4, Dobrosavlevici '71

Arbitri: Andrei Moroiţă – George Neacşu, Raul Ghiciulescu – Claudiu Gaitin

Camera VAR: Ovidiu Haţegan, Marius Omuţ

Observatori: Octavian Şovre, Marin Barbu

Înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova, programat duminică la ora 20.00, CFR Cluj, lider în clasament, are 54 de puncte. FCSB, locul doi, are 53 de puncte, iar Universitatea Craiova, poziţia a treia, are 52 de puncte.