SuperLiga: Dinamo vs Unirea Slobozia – Duelul revelaţiilor

Dinamo – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 9-a din campionatul României, este programat, vineri, 13 septembrie, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Dinamo, cu un start foarte bun de sezon, are o misiune dificilă pe teren propriu în faţa celor de la Unirea Slobozia, una dintre revelaţiile acestui campionat, într-una dintre cele mai echilibrate partide ale etapei a 9-a din SuperLiga.

Dinamo este pe locul 6, cu 12 puncte, acumulate după trei victorii, trei rezultate de egalitate şi două înfrângeri, iar în etapa precedentă a pierdut în deplasare, cu liderul U Cluj, scor 0-1 (a fost primul eşec după o serie invincibilă de şase meciuri, trei succese şi trei remize).

În acest interval, echipa antrenată de Zeljko Kopic s-a calificat în faza grupelor din Cupa României, după ce a trecut în play-off-ul competiţiei, în deplasare, de Voluntari, echipă din Liga 2, scor 1-0.

Dinamo are cel mai bun atac din SuperLiga, cu 16 goluri marcate după opt etape (la egalitate cu CFR Cluj, care are însă un meci mai puţin disputat), şi are procentaj maxim pe teren propriu, trei victorii în trei meciuri, în care a înscris de zece ori, dar a şi încasat câte un gol în fiecare dintre ele („câinii roşii” n-au mai pierdut acasă din 27 ianuarie 2024)

Unirea Slobozia ocupă locul 8, cu 11 puncte, acumulate după trei succese, două remize şi trei eşecuri, iar în runda trecută s-a impus acasă în faţa celor de la Gloria Buzău, scor 2-1 (a fost prima victorie pe teren propriu în acest campionat; ialomiţenii dispută meciurile de acasă la Clinceni).

În acest interval, echipa antrenată de Adrian Mihalcea a fost eliminată în play-off-ul din Cupa României, după ce a pierdut în deplasare, scor 0-1 cu Csikszereda, echipă din Liga 2.

Unirea Slobozia vine în Capitală după o serie de două victorii consecutive în SuperLiga, iar în deplasare are două succese – cu Farul şi Sepsi! – şi o remiză în patru partide.

Cele două echipe s-au confruntat oficial ultima oară în sezonul 2022-2023 din Cupa României, când au remizat la Buzău, scor 3-3, în Grupa A (în acelaşi sezon, dar în Liga 2, Dinamo s-a impus pe teren propriu în faţa celor de la Unirea Slobizia, scor 1-0).

