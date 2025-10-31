SuperLiga: Elias Charalambous anunță două reveniri importante la FCSB, înainte de meciul cu Universitatea Cluj: „Sunt 100% pregătiți”

Antrenorul Elias Charalambous, în timpul meciului de fotbal dintre FCSB și Rapid București, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 16 martie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Elias Charalambous, antrenorul echipei FCSB, a prefațat partida cu Universitatea Cluj din SuperLiga, etapa a 15-a. Duelul va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30.

Tehnicianul cipriot al campioanei en-titre a României a anunțat că se va putea baza pe David Miculescu și Juri Cisotti, jucători care s-au accidentat în partidele cu UTA Arad, respectiv Gloria Bistrița.

Elias Charalambous, înainte de U Cluj – FCSB: „Miculescu și Cisotti pot juca”

„Venim după o săptămână bună, pot să spun. Am câştigat ultimul meci în campionat şi ultimul meci în Cupă. Sper să facem asta şi mâine, întâlnim o echipă cu care e greu să joci la Cluj. Cred că suntem pregătiţi pentru jocul de mâine. Suntem un club care vrea mereu să fie în frunte. Vom lupta pentru asta.

Singurul lucru la care ne putem gândi acum este să o luăm meci cu meci, pas cu pas. Acum singurul lucru pe care îl avem în minte este meciul de mâine.

Cel mai important este să ne uităm la noi, cum putem fi în cea mai bună formă în toate meciurile. Ştiu că au schimbat antrenorul, dar asta nu are legătură cu noi. Singurul lucru care ne interesează este să ne facem jocul. Asta este cel mai important.

Miculescu și Cisotti sunt amândoi bine şi pregătiţi de jocul cu U Cluj. Amândoi pot juca. Sunt 100% pregătiţi. Sunt doar două zile de când am jucat cu Bistriţa. Avem o echipă mare, avem 25 de jucători cu noi, aşa că vom face schimbări în echipă”, a declarat Charalambous, potrivit as.ro.

Înainte de acest meci, cele două echipe sunt vecine în clasament: Universitatea Cluj ocupă locul 9, cu 17 puncte, iar FCSB se află pe 10, cu 16 puncte.