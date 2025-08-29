SuperLiga: Etapa a opta începe vineri cu un meci clasic al fotbalului românesc, între două echipe în formă în acest campionat

FC Rapid – UTA Arad, vineri, 29 august – ora 20.30: Runda a opta va fi deschisă de un clasic al fotbalului românesc. în același timp un duel între două formații aflate într-o formă excelentă, fiind neînvinse în stagiunea actuală, notează lpf.ro.

Cinci puncte a scos Rapid din cele trei meciuri jucate acasă în ediția curentă (2-1 cu FC Botoșani, 1-1 cu CFR Cluj, 2-2 cu FCSB), punctaj realizat și de UTA din postura de echipă vizitatoare (2-1 cu Petrolul, 1-1 cu U Cluj, 1-1 cu Dinamo).

Cu o medie de 16.898 spectatori / meci, gruparea giuleșteană conduce clasamentul spectatorilor de pe teren propriu din primele șapte runde.

Cele două formaţii s-au mai întâlnit de 73 de ori în principala competiţie internă, de 27 de ori s-au impus bucureştenii, de 25 de ori au câştigat arădenii, iar alte 21 de partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Rapid gazdă: 36 de meciuri – 18 victorii Rapid – 10 remize – 8 succese UTA.

Primul meci a avut loc pe 3 noiembrie 1946, ITA Arad – CFR Bucureşti 2-2, goluri înscrise de Bonyhadi (2), Petschowski (16), respectiv Lungu (40) şi Vekony (59). La finalul acelui sezon, arădenii și-au trecut în palmares întâiul titlu din istoria clubului.

În ediţia următoare, 1947-1948, cele două s-au aflat în luptă directă pentru titlu. Câştig a avut tot gruparea din Arad, giuleştenii încheind campionatul pe poziţia a treia.

Unul dintre cele mai importante succese bifate de gruparea bucureșteană a avut loc în etapa a 15-a din sezonul 1966-1967, pe 12 martie 1967, UTA – Rapid 1-2. Acea victorie a fost urmată de alte două pe teren propriu, 1-0 cu Progresul şi 1-0 cu Universitatea Craiova, rezultate care aveau să o urce pe Rapid pentru întâia oară pe prima poziţie, acolo unde va şi încheia campionatul.

2 mai 2008, Rapid – UTA 2-3: a fost singurul succes reuşit de arădeni în SuperLigă pe terenul giuleştenilor în ultimii 55 de ani.

Cea mai recentă dispută din campionat: 9 noiembrie 2024, Rapid – UTA 2-0 (Pașcanu, Boupendza).

Partida va fi transmisă în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.