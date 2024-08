SuperLiga: Farul Constanţa vs Hermannstadt – Derby-ul suferinţei

Farul Constanţa – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 6-a din campionatul României, este programat, luni, 19 august, de la ora 22:00, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Farul Constanţa şi Hermannstadt, două echipe care suferă în acest început de campionat, se întâlnesc în ultima partidă a etapei a 6-a din SuperLiga.

Farul Constanţa este pe ultimul loc în clasament după cinci etape, cu doar patru puncte, acumulate după o victorie, 2-0 pe teren propriu cu Poli Iaşi, un rezultat de egalitate, 0-0 în deplasare cu Oţelul Galaţi, şi trei înfrângeri, 0-1 cu Unirea Slobizia, 0-1 cu Botoşani – ambele acasă, şi 2-3 în Capitală cu FCSB.

Echipa antrenată de Gică Hagi are cel mai slab atac din campionat, cu doar patru goluri marcate, la fel ca şi adversara de astăzi, Hermannstadt („marinarii” au înscris prima dată abia în etapa a 4-a!).

„Farul are multe de făcut, de aceea nu am plecat la lotul naţional! De aceea nu am acceptat! Farul are multe de făcut, încă foarte multe de făcut pentru a face performanţă la nivel intern, să se bată cu cele mai bune şi, după, la nivel european. Vă mai zic una! Voi da acţiunile! Rămân cu 10%! Într-o zi voi pleca şi de pe bancă, 100%!”,a spus Gică Hagi.

Hermannstadt a acumulat cinci puncte în cele cinci runde disputate până acum, în care a bifat un succes, 2-1 cu Botoşani, două remize, 0-0 cu Universitatea Craiova şi 1-1 cu Unirea Slobozia – toate pe teren propriu, şi două eşecuri, 1-3 cu U Cluj şi 0-1 cu Oţelul Galaţi – ambele în deplasare.

Echipa antrenată de Marius Măldărăşanu vine după prima victorie din acest sezon (abia a doua în ultimele opt meciuri din SuperLiga) şi a primit cel puţin un gol în fiecare din ultimele 13 partide oficiale disputate în deplasare.

„Aşteptările sunt mereu mari, trebuie să ne dorim cât mai mult de la fiecare meci. Partida cu Farul Constanţa implică o deplasare de două zile, nu va fi uşor, este o echipă bazată pe posesie, care are controlul jocului în meciurile de acasă. Ştim bine stilul lui Gică Hagi, are jucători care pot face diferenţa”, a spus Marius Măldărăşanu.

În cele două partide directe disputate în sezonul regulat din campionatul trecut, Farul Constanţa s-a impus în tur, la Sibiu, cu 1-0, pentru ca, în retur, la Ovidiu, cele două echipe se termine la egalitate, scor 1-1.

Superbet oferă cota 1,22 pentru pronosticul 1X: victorie pentru gazde sau rezultat de egalitate în meciul Farul Constanţa – Hermannstadt.

Farul vs Hermannstadt 1X Cotă 1.22

* cotă valabilă la ora publicării acestui articol