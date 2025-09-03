SuperLiga: FK Csíkszereda a împrumutat de la Ferencvaros un inernațional maghiar de tineret

Csikszereda l-a împrumutat de la Ferencvaros pe Kajan Norbert. Foto: Facebook: FK Csíkszereda

Echipa FK Csíkszereda Miercurea Ciuc din SuperLiga a anunțat miercuri că l-a împrumutat de la Ferencvaros pe internaționalul maghiar de tineret Kaján Norbert.

„Un jucător al naționalei de tineret a Ungariei a sosit sub formă de împrumut de la Ferencváros, în persoana lui Kaján Norbert“, se spune într-o postare pe pagina de pagina de Facebook a echipei ciucane.

„Tânărul de doar douăzeci de ani poate evolua ca fundaș dreapta, iar cea mai mare parte a sezonului trecut a petrecut-o la Soroksár, însă a debutat deja și în prima ligă maghiară, bifând șase meciuri“, potrivit sursei citate.

Echipele FK Csikszereda și Oțelul Galați au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni, la Miercurea Ciuc, în ultima etapă din SuperLiga.

După acest meci Csíkszereda a scăpat de ultimul loc din SuperLiga și este pe locul 15, cu doar două puncte după 7 meciuri.