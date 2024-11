SuperLiga: Fotbalistul care n-a reușit să se impună la FCSB vorbește despre despărțirea de campioană: „A fost decizia mea”

FCSB a plătit 850.000 de euro pentru a-l transfera pe Eduard Radaslavescu de la Farul, însă tânărul fotbalist nu a reușit să se impună la gruparea bucureșteană și s-a întors la echipa lui Gică Hagi.

Mijlocașul ofensiv a adunat 47 de meciuri (2022 – 2024) în tricoul celor de la FCSB și a marcat doar două goluri. Dorind să joace mai des, acesta s-a întors la Ovidiu.

Eduard Radaslavescu, despre plecarea de la FCSB: „Am vrut să joc cât mai mult”

Titular în meciul României U20 cu reprezentativa similară a Portugaliei, scor 1-1, Radaslavescu a vorbit la finalul partidei despre despărțirea sa de campioana României.

„Nu-mi pare rău, a fost decizia mea să mă întorc la Farul, să joc cât mai mult. Asta simţeam eu, de asta aveam nevoie. Am fost foarte fericit că am jucat la FCSB. Am reuşit să câştig trofee. Cum am spus şi atunci, a fost echipa mea de suflet şi o să rămână mereu.

Steaua (n.r: FCSB) e importantă, dar, cum v-am spus, sunt foarte fericit la Farul, mi-am dorit să mă întorc şi n-am decât să le mulţumesc celor de la FCSB şi să le urez baftă.

Ţin legătura şi cu Musi, cu mai mulţi jucători de la FCSB. Ne cunoaştem de la 14-15 ani, am fost la toate loturile împreună şi suntem prieteni foarte buni, ne înţelegem foarte bine şi cred că se vede şi în teren”, a declarat Eduard Radaslavescu, citat de digisport.ro.

Radaslavescu a jucat în 14 meciuri pentru Farul în acest sezon, însă a bifat doar o pasă decisivă.