SuperLiga: Fotbalistul remarcat de Adrian Mutu în prima parte a sezonului: „E un jucător de excepție”

Dinamovistul Cătălin Cîrjan (21 de ani) poate deveni un jucător „de o finețe deosebită”, a afirmat Adrian Mutu, care a vorbit și despre ce îi lipsește lui Dennis Politic (24 de ani).

Cotat de Transfermarkt la 650.000 de euro, Cîrjan a înscris 5 goluri și a oferit 2 pase decisive în acest sezon.

Adrian Mutu, impresionat de Cătălin Cîrjan: „Dacă va continua așa, vom avea un jucător de o finețe deosebită”

Cîrjan n-a impresionat în cele două derby-uri pierdute de „câini” în fața rivalei FCSB (0-2 în SuperLiga și 0-4 în Cupa României), însă „Briliantul” consideră că tânărul fotbalist va avea un viitor strălucit.

„Politic are fluctuații, Cîrjan și-a îmbunătățit jocul. Gândește-te că el nu a reușit să dea satisfacție cum își doreau mulți la Rapid, a venit la Dinamo. El nu a reușit să se ridice la nivelul unui derby sau meci important, dar e pe drumul cel bun. El este mult mai bun decât anul trecut. Să nu uităm că e cam primul lui an full în Liga 1.

Cîrjan, dacă va continua așa, eu cred că vom avea un jucător de o finețe deosebită, cu știința jocului. Depinde doar de el. La finețe și cum știe jocul, ajungi foarte rar ca tu să îl anticipezi pe el și să îi iei mingea, pentru că mingea de la el pleacă imediat. Băiatul se poziționează, vede bine jocul, el are nevoie de forță, pentru că atunci când intră în contact pierde.

E un jucător de excepție, e primul lui an în Liga 1 și primul an la seniori. A jucat puțin la Rapid, hai să zicem că e al doilea an. Eu cred că și-a îmbunătățit stilul față de sezonul trecut”, a afirmat Mutu, citat de fanatik.ro.

Fost fotbalist și manager general al clubului alb-roșu, Mutu a vorbit și despre situația lui Dennis Politic, care a marcat 4 goluri în acest sezon (câte unul cu Petrolul și FC Botoșani și două cu Gloria Buzău).

„Lui Politic îi lipsește continuitate. Poate și-a atins limita și dacă nu ai continuitate, degeaba faci un meci bun cu o echipă mai slab cotată ca tine. La Politic deja e altceva. El încă din liga a doua trăgea Dinamo după el. A ajuns la o saturație și nu reușește să mai împingă mai departe”, a mai spus Mutu.