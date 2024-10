SuperLiga: Gloria Buzău, victorie cu FC Hermannstadt – Sibienii, răpuși de Constantin Budescu

Gloria Buzău a învins-o pe FC Hermannstadt, scor 3-0, în primul meci al etapei cu numărul 13 din SuperLiga. Eroul partidei a fost Constantin Budescu, fotbalist care a reușit o „dublă”.

Prima repriză a fost una echilibrată, însă trupa lui Eugen Neagoe a pus de mai multe ori în pericol poarta adversă.

Gloria Buzău – FC Hermannstadt 3-0, în etapa #13 din SuperLiga

Cea mai importantă fază a avut loc chiar înainte de pauză. Murgia l-a călcat în careu pe Ișfan, iar arbitrul a acordat penalty, după ce a consultat VAR. Budescu a transformat de la 11 metri, iar gazdele au intrat la cabine cu un avantaj minim.

Oaspeții nu s-au descurcat mai bine nici în a doua parte a meciului. În minutul 54, Ivanov a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

Buzoienii și-au dublat avatajul în minutul 72, după o acțiune superbă. Budescu a combinat cu Ișfan și a marcat cu un șut puternic la colțul lung.

Foarte nervos, Balaure (Hermannstadt), fotbalist aflat pe banca de rezerve, a primit un cartonaș roșu.

Scorul final a fost stabilit de Matos, intrat pe teren chiar în locul lui Budescu, la ultima fază (‘, după un contraatac.

După meciul cu Crâng, cele două echipe sunt vecine în clasament (locurile 13 și 14), ambele având 13 puncte și golaveraj 16-23.

FC Hermannstadt a ajuns la trei înfrângeri drastice consecutive: 1-4 vs Petrolul, 0-4 vs Sepsi și 0-3 vs Gloria Buzău.

Au evoluat echipele: