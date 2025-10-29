SuperLiga: Ialomițenii au stabilit când intră pe noul stadion: „Acela va fi primul meci, unul special”

Ilie Lemnaru, președintele echipei Unirea Slobozia, speră ca primul meci pe noua arenă din Slobozia să aibă loc în ianuarie, împotriva celor de la UTA Arad, relatează miercuri GSP.ro.

Noul stadion modernizat din Slobozia ar putea fi inaugurat în ianuarie, cu un meci împotriva celor de la UTA Arad, formația condusă de Adi Mihalcea. Un duel special pentru ialomițeni, având în vedere că îl vor înfrunta pe antrenorul cu care Unirea Slobozia a promovat în premieră pe prima scenă a fotbalului românesc.

„Urmează să fie montată infrastructura pentru nocturnă. Vestiarele sunt gata în proporție de 95%, totul este nou. Urmează ca într-o săptămână-două să fie finalizată și sala pentru conferințele de presă. La tribune, deja 400 de locuri sunt acoperite, iar împreună cu tribuna oficială se ajunge la aproximativ 600 de locuri acoperite pe stadion. Mâine vor începe vopsitul și văruitul, iar apoi vom intra în linie dreaptă”, a spus președintele ialomițenilor.

„Nocturna va fi gata în luna decembrie, undeva între 15 și 18 decembrie. Eu cred că primul meci pe stadionul din Slobozia va fi cel din ianuarie, primul meci pe care îl vom disputa acasă, pe teren propriu. Acela va fi meciul cu UTA Arad și cred că îl vom juca la Slobozia. Va fi un meci special. Dacă va fi inaugurat atunci, îl vom juca împotriva lui Adi Mihalcea, iar Adi a fost unul dintre oamenii care au făcut performanță la Slobozia”, a mai declarat Ilie Lemnaru.