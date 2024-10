SuperLiga: Ioan Andone vorbește despre transformarea lui Dinamo din acest sezon: „Se vede mâna lui”

Ioan Andone (64 de ani) consideră că rezultatele bune ale echipei Dinamo din acest sezon i se datorează antrenorului croat Zeljko Kopic (47 de ani).

„Câinii” au evitat în ultimul moment retrogradarea în Liga 2, la baraj, înă în acest sezon au impresionat și ocupă locul 4 după 14 etape, cu 21 de puncte.

Ioan Andone: „Zeljko Kopic e un antrenor foarte bun, se vede mâna lui la Dinamo”

Tehnician cu trei mandate la Dinamo, Andone spune despre Kopic că „e un antrenor bun, are o filosofie foarte clară”.

„Totul pleacă de la antrenor. Kopic a venit în timpul campionatului. N-a avut timp să îşi organizeze echipa, n-a avut timp să lucreze foarte mult, s-au salvat la baraj.

Anul acesta au transferat câţiva jucători buni, tineri, români majoritatea. El se vede clar că e un antrenor bun, se vede mâna lui aici.

Cu construcţia de la portar, cu soluţii de joc, l-a scos în relief foarte mult pe Politic, pe Abdallah, dar păcat că au fost şi accidentaţi. Dinamo avea trei sau patru puncte cu jucătorii aştia.

Degeaba aduci un jucător valoros dacă nu ai un antrenor bun care să aiba o filosofie. El are o filosofie foarte clară şi se vede că e un antrenor inteligent, care scoate maxim din jucatorii pe care îi are în subordine, în plus au rămas mulţi jucători şi din echipa de anul trecut”, a declarat Ioan Andone, potrivit orangesport.ro.

Dinamo o va întâlni pe rivala FCSB în prima etapă din grupele Cupei României. Derby-ul bucureștean va avea loc miercuri, de la ora 21:00.