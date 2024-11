SuperLiga: Ioan Ovidiu Sabău reacționează în cazul de dopaj al lui Berto și îi răspunde lui Marius Șumudică: „Crede că e interesant”

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Universitatea Cluj, spune că îi pare rau pentru Berto, fotbalistul care a fost depistat pozitiv la Furosemid.

Berto a afirmat că a picat testul antidoping după ce a luat niște pastile de slăbit. Jucătorul din Insulele Capului Verde și-a reziliat contractul cu „U” Cluj, iar tehnicianul liderului din SuperLiga spune că acesta este „la pământ”.

Ioan Ovidiu Sabău și dopajul lui Berto: „Ce să-i mai zici unui om care e jos, la pământ?”

„Mi-a spus că îi pare foarte rău, că a făcut o greșeală datorită surplusului de greutate, înainte de a venit aici. Ce să-i mai zici unui om care e jos, la pământ? Mi-a părut rău pentru el, pentru că a fost departe de nivelul lui. Avea potențial, dar cred că abia prin ianuarie, februarie ar fi ajuns la nivelul pe care putea să-l arate”, a declarat Sabău, citat de prosport.ro.

Antrenorul a apreciat faptul că cei care au comentat subiectul nu au atacat-o direct pe Universitatea Cluj. Potrivit lui Sabău, clubul „nu are nicio vină”.

„Un caz care a provocat o oarecare neliniște și diferite stări, dar le-am gestionat destul de bine, zic eu. Prea puțini au fost cei care au încercat să arunce cu noroi, să anuleze sau să pună sub semnul întrebării rezultatele echipei. Am văzut mai mult oameni echilibrați, cerebrali. Sigur, clubul nu are nicio vină. Din 12 jucători a ieșit doar unul pozitiv pentru că a fost o chestiune personală a sa. Clubul a plecat din Liga a 4-a și a fost construit pe muncă și seriozitate. Din fericire au fost puțini care au încercat să ne acuze”, a mai spus Sabău.

Ioan Ovidiu Sabău, răspuns pentru Marius Șumudică: „Crede că e interesant așa”

Cel mai vocal în acest scandal a fost Marius Șumudică, tehnician care a dat de înțeles că dopajul este ceva la ordinea zilei în SuperLiga: „Noi ne ferim acum? Sunt echipe în SuperLiga… vreți să vă spun eu că bagă vitamine. Unii își bagă prin toate orificiile!”. Sabău a fost deranjat de afirmațiile făcute de antrenorul Rapidului.

„Dacă el așa a considerat, să vină cu atacuri subtile și crede că e interesant așa, problema lui. E liber oricine să spună ce dorește. Dar la orice echipă se poate întâmpla. Noi avem oameni responsabili, care n-ar putea să facă compromisuri de genul ăsta.

Sunt oameni serioși și nu ne-am permite niciodată să facem așa ceva. Când tu ești pe primul loc, când ai încredere, când ai venit din Liga a 4-a nu poți să anulezi așa ceva. Doar niște oameni imaturi, iresponsabili ar putea face așa ceva”, a afirmat Sabău.