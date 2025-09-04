SuperLiga: Jucătorul care a fost antrenat de un român în Elveția a semnat cu Petrolul Ploiești

Petrolul Ploiești a anunțat că a obținut serviciile jucătorului elvețian Oscar Correia Ferreira (27 de ani) pentru următoarele două sezoane.

Echipa prahoveană nu a avut parte de startul de sezon dorit, adunând doar 6 puncte după primele 8 etape din SuperLiga, iar conducerea încearcă să găsească jucători utili pentru Liviu Ciobotariu.

Oscar Correia Ferreira a semnat cu Petrolul Ploiești

„Lotul „galben-albaștrilor” continuă să primească întăriri în această perioadă, iar ultimul sosit este fotbalistul elvețian Oscar Correia Ferreira. În vârstă de 27 ani, Correia (1.80 m) este un jucător de profil ofensiv, ce evoluează, în general, în banda dreaptă, și vine de la Etoile Carouge, acolo unde, în ultimele două sezoane, a fost antrenat de către ploieșteanul Adrian Ursea.

După ce, în urmă cu 10 ani, a avut o experiență la echipa U20 a celebrei grupări braziliene Fluminense, Correia s-a întors în Europa în 2016, în Portugalia, la Alvarenga, iar mai apoi a jucat doar în Țara Cantoanelor, pentru Lancy FC, Etoille Carouge, Grasshoppers Zurrich, FC Chiasso și AC Bellinzona.

Noul echipier al „lupilor” este și un bun marcator, doar în ultima ediție a ligii secunde elvețiene punctând de 12 ori în 35 de apariții”, se arată în comunicatul grupării prahovene.

În etapa a noua din SuperLiga, Petrolul Ploiești va primi vizita echipei Dinamo București, pe 15 septembrie, de la ora 21:00.