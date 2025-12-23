SuperLiga: Laude pentru fotbalistul care nu a reușit să se impună la Rapid: „Poate nu a fost tratat așa cum trebuie, are o calitate aparte”

Bucuria fotbaliștilor de la FC Botoșani dupa un gol marcat în meciul de fotbal cu Metaloglobus București, desfășurat la Clinceni, pe 29 septembrie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

Leo Grozavu, antrenorul echipei FC Botoșani, a avut numai cuvinte de laudă la adresa mijlocașului ofensiv Hervin Ongenda (30 de ani).

FC Botoșani a terminat anul 2025 pe locul 3 în SuperLiga, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, iar Ongenda a contribuit la această performanță cu 3 goluri și 5 pase decisive în 18 meciuri jucate.

Leo Grozavu, despre Hervin Ongenda: „E mult spus că e capricios”

În România, fotbalistul francez a fost legitimat și la Rapid, în perioada februarie – iunie 2023, însă a reușit să adune doar 93 de minute în 4 partide.

„E mult spus că e un fotbalist capricios. A avut și momente mai puțin fericite, o primă parte de an agitată, cu probleme de familie, când așteptam mai mult de la el. Apoi, după ce și-a rezolvat problemele de familie – eu atunci nu-l cunoșteam-, a venit total schimbat. Implicare, socializare, a venit un alt Ongenda. Și asta ne-a bucurat.

Dacă la început era foarte retras, la revenire, după ce și-a rezolvat problemele de familie, a fost foarte implicat în relația cu noi, cu colegii, cu staff-ul cu antrenamentele, randamentul său a fost altul. A marcat, a dat assisturi, implicarea sa a fost totală.

Nu e un jucător problemă. Se simte bine la Botoșani. Când a plecat, prin Italia, Cipru, nu s-a adaptat, poate si perioada de la Rapid, poate nu a fost tratat așa cum trebuie. Are o calitate aparte. Trebuie să i se creeze cadrul general în care să dea cel mai bun randament”, a spus Grozavu, citat de digisport.ro.

Ongenda a mai trecut pe la FC Botoșani în două perioade: iulie 2018 – ianuarie 2022 și septembrie 2022 – februarie 2023. În total, a adunat 159 de meciuri în tricoul echipei și a bifat 17 goluri și 21 de pase decisive. De-a lungul carierei, francezul a mai trecut pe la Paris FC, Les Lilas, PSG, Bastia, Zwolle, Real Murcia, Chievo Verona și Apollon Limassol.