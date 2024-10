SuperLiga: Mircea Rednic a câștigat procesul cu Dinamo: „Dacă erau corecți, nu aș fi cerut nimic”

Mircea Rednic (62 de ani) va primi 32.000 de euro de la Dinamo, ca urmare a deciziei luate miercuri de Curtea de Apel București.

Tehnicianul a considerat că demiterea sa din decembrie 2021 nu a fost una normală și a cerut patru salarii restante. Instanța a dat câștig de cauză clubului în luna iunie, însă Rednic a făcut apel, iar acum a avut câștig de cauză.

„Admite apelul. Schimbă în totalitate sentința apelată, în sensul că – Admite contestația. Obligă administratorul judiciar la plată către contestator a sumei de 32.000 de euro cu titlul de creanță curentă. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 16.10.2024”.

Mircea Rednic: „Dacă erau corecți cu mine, nu aș fi cerut nimic”

După decizia oficială, Mircea Rednic, care o antrenează în prezent pe UTA Arad, a explicat cum s-a ajuns la această situație.

„Dacă erau corecți cu mine și mă chemau atunci (în decembrie 2021) și-mi spuneau: «Vezi că-i deranjezi pe unii și trebuie să reziliem!», atunci nu aș fi cerut absolut nimic.

Nu s-ar fi ajuns niciodată la acest caz. Dar am fost tratat cum am fost tratat și nu admit să mă dai afară printr-o informare pe WhatsApp?! Mi s-a părut strigător la cer. Mai ales că eu întotdeauna am lăsat de la mine când a fost vorba de Dinamo.

Când nu e respect, eu nu iert pe nimeni! În încheiere, dar nu în cele din urmă, vreau să-i mulțumesc în mod deosebit avocatei mele, Madi Ghioca”, a declarat Rednic pentru GSP.

Dinamo reacționează: „Este o ușurare. E ca și cum te-ai judeca permanent cu o rudă”

La rândul ei, Dinamo a reacționat prin intermediul administratorului judiciar Răzvan Zăvăleanu.

„Dacă este o decizie, definitivă, a Curții de Apel… Ce pot eu să comentez? Pot eu să emit judecăți la adresa Curții de Apel? Dacă așa a decis justiția, Dinamo se va achita de plată. Tot ceea ce facem, facem în litera legii.

Personal, vreau să vă zic că este o ușurare! De ce? E ca și cum te-ai judeca permanent cu o rudă. Mircea Rednic e dinamovist desăvârșit… N-avem cum tăgădui acest detaliu. Doamne ajută să-i folosească bine, mă refer la acei bani…

Știu că a avut acea supărare pentru acel moment. Respectăm decizia (Curții de Apel) și să ne auzim cu bine”, a spus Răzvan Zăvăleanu pentru sursa citată.