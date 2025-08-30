SuperLiga: Rapid a început foarte bine noul sezon, dar vrea să se mai întărească / „Suntem în negocieri şi cu străini”

Rapid a început ca din tun noul sezon de Superliga şi vrea să se mai întărească pentru a putea lupta pentru a-şi îndeplini obiectivele, scrie OrangeSport.

La un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, după opt etape, Rapid are un început de sezon foarte bun, cu multe puncte acumulate chiar dacă jocul nu a fost mereu unul strălucit, iar în Giuleşti se pregătesc noi transferuri.

Rapid București a învins vineri seară UTA Arad, scor 2-0, în primul meci disputat în etapa cu numărul 8 din SuperLiga.

Victor Angelescu, unul dintre patronii Rapidului, a anunţat că se poartă negocieri pentru mutările dorite la echipa „alb-vişinie” pe finalul perioadei de mercato. El a precizat faptul că sunt negocieri cu jucători străini, dar şi cu „jucători pe care îi cunoaşteţi”.

„(n.r. Mai vin jucători la Rapid?) Noi ne dorim să mai vină jucători. Sperăm ca până pe 8 să reuşim. Nu pot să vă spun, pentru că suntem în negocieri şi cu străini, şi cu jucători pe care îi cunoaşteţi. O să vedem cum decurge totul.” , a declarat Victor Angelescu pentru Prima Sport.

Rapid i-a transferat în acest sezon pe Drilon Hazrollaj, Antoine Baroan, Kader Keita, Lars Kramer şi Raul Stanciu.