SuperLiga: Record odată cu noul transfer al Craiovei

Mirel Rădoi, în timpul meciului dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu din Cluj-Napoca, pe 7 aprilie 2025. FOTO: Flaviu Buboi/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Universitatea Craiova este lider în Superliga României după opt etape și s-a calificat și în faza principală din Conference League, iar marți a anunțat două achiziții noi.

Clubul din Bănie i-a adus pe Adrian Rus (29 de ani) și Monday Etim (26 de ani).

Fundașul român a venit liber de contract, însă pentru atacantul nigerian a fost plătită suma de 350.000 de euro către Hillerod, un transfer-record pentru clubul danez, potrivit celor de la tipsbladet.dk.

Contractul lui Etim cuprinde mai multe bonusuri, astfel că suma poate urca până la 600.000 de euro, potrivit Digisport.ro.

„Bun venit la Știința, Monday Etim! Universitatea Craiova își întărește compartimentul ofensiv și l-a transferat astăzi pe Monday Etim, de la formația Hillerod. Nigerianul în vârstă de 26 de ani a semnat cu Știința un contract valabil pe o perioadă de 3 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an”, au scris reprezentanții Universității Craiova într-o postare pe Facebook.