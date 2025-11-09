SuperLiga: Remiză cu 6 goluri între Hermannstadt și FCSB. Campioana a egalat în prelungiri, în inferioritate numerică

Antrenorul Elias Charalambous, în timpul meciului de fotbal dintre FCSB și Rapid București, desfășurat pe Arena Națională din București, pe 16 martie 2025. FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES / imago sportfotodienst / Profimedia

FC Hermannstadt și FCSB au terminat la egalitate, scor 3-3, meciul disputat duminică, la Sibiu, în etapa a 16-a din SuperLiga.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 4, când Cisotti a primit mingea în careu și i-a pasat decisiv lui Thiam, care a îndeplinit o formalitate și a înscris în poarta goală.

FC Hermannstadt a egalat în minutul 26, când Neguț i-a pasat pe culoar lui Chițu, iar acesta l-a învins pe Zima. Elevii lui Măldărășanu au trecut în avantaj în minutul 54, când Stancu a fost lansat în flancul drept și i-a pasat în fața porții aceluiași Chițu, care a trimis mingea în plasă.

FCSB a revenit în miinutul 63, când Miculescu a plasat mingea în vinclu, cu o lovitură de cap, dintr-o centrare a lui Radunovic.

FC Hermannstadt – FCSB 3-3. Bîrligea, eliminat

După ce a avut un gol anulat în minutul 72, pentru ofsaid, Bîrligea a primit două cartonașe galbene în minutele 79 și 81 și a fost eliminat.

Gazdele au trecut în avantaj în minutul 87, când Stancu a marcat cu un șut plasat, la firul ierbii, de la marginea careului.

Trupa lui Charalambous nu a renunțat la luptă și a egalat în minutul 90+3: Politic a profitat de o respingere greșită a unui adversar și a punctat cu un șut puternic, la care Muțiu nu a putut interveni.

În urma acestui rezultat, gruparea sibiană rămâne penultima în clasament, cu doar 11 puncte, în timp ce campioana en-titre a României ocupă locul 9, cu 20 de puncte.

Au evoluat echipele: