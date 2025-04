SuperLiga: Vasile Miriuță, mesaj războinic înainte de Poli Iași – Sepsi: „Adversarul trebuie să simtă că nu are nicio șansă”

Vasile Miriuță, antrenorul echipei Poli Iași, a prefațat meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe care va avea loc în etapa a șaptea din play-out-ul SuperLigii, vineri, de la ora 17:30.

Poli Iași se află pe locul 4 în play-out, cu 27 de puncte, în tmp ce Sepsi ocupă locul 8, de baraj, cu 22 de puncte.

Vasile Miriuță, înainte de Poli Iași – Sepsi: „Mă bat cu oricine pentru echipă”

De la sosirea lui Miriuță pe banca tehnică, Poli Iași a înregistrat 5 victorii, 5 remize și doar 3 înfrângeri în campionat.

„În două zile jucăm o altă finală. Va fi un meci foarte, foarte greu, poate cel mai greu de până acum, cu o echipă pe care o respectăm. Am avut discuții cu băieții și azi, după ce i-am analizat pe cei de la Sepsi, le-am zis că avem un singur plan: victoria.

Adversarul trebuie să simtă că nu are nicio șansă când intră în acest oraș și în incinta acestui stadion! Chiar nicio șansă! E un mesaj războinic, pentru că e vorba de existența echipei. La orice echipă am fost, am apărat echipa până în pânzele albe, m-am bătut cu oricine.

Așa sunt și acum. Mă bat cu oricine pentru echipă, pentru băieți. Ei trebuie să simtă acest lucru, la fel ca și cei 7-8 mii de oameni care cred că vor veni vineri. Cu o victorie putem face un pas spre salvare.

Le-am zis băieților și azi, le voi spune și mâine, și poimâine, înainte de meci, că trebuie să ne sacrificăm cu toții. Atitudine, determinare, nu are sens să mai discutăm. Le-am zis că vineri, de la ora 17:30, trebuie să uite de mamă, de tată, de frate, de nevastă, de copil și de nepot.

Avem doar trei puncte în cap. Sunt momente în care, probabil, vom suferi, pentru că va fi un meci foarte greu, dar suntem obișnuiți să suferim. Cel mai important lucru e clubul Poli Iași. Nici Miriuță, nici Ștefanovici, nici Bordeianu, nici Feri Dican.

Ei trebuie să joace pentru acest club, pentru acest oraș, pentru această comunitate, pentru a salva echipa. Sunt conștienți și ei de acest lucru, s-au antrenat foarte bine”, a declarat Miriuță, citat de fanatik.ro.

Vasile Miriuță, despre demiterea lui Dorinel Munteanu: „Le avem noi pe-ale noastre”

Înainte de meciul cu Poli Iași, Sepsi l-a demis pe antrenorul Dorinel Munteanu, care obținuse un singur punct în cinci etape.

„Am numai cuvinte frumoase despre Dorinel. Îl știu din 1991, când ne-am întâlnit la Dinamo. Ne-am întâlnit și în Germania, am jucat câteva meciuri împreună. Un băiat extraordinar și un antrenor foarte bun.

În rest, nu vreau să intru în alte detalii. Eu sunt maramureșean, nu ardelean. Iar în Maramureș avem o vorbă: ‘Le avem noi pe-ale noastre’. Avem noi problemele noastre, nu ne interesează problemele lor”, a mai spus antrenorul.