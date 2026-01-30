Surpriza din cel de-al treilea mare contract militar SAFE: Sistem german de ultimă generație, pe o parte din noile blindate Piranha 5 construite în România

România va cumpăra, prin programul de finanțare europeană SAFE, 139 de transportoare blindate Piranha 5 care vor fi produse în țară. Contractul este o continuare a achiziției de Piranha 5 de până acum – 227 de transportoare, din care doar 11 au mai rămas să fie livrate. Surpriza vine din faptul că o parte din noile vehicule blindate vor fi dotate cu sisteme antidronă de ultimă generație, parte dintr-o altă mare achiziție de pe lista SAFE.

Cel puțin o parte dintre viitoarele Piranha 5 vor fi în configurație antiaeriană și vor fi folosite ca platformă pentru sistemele Skyranger 35, pe care România le cumpără de la Rheinmetall din Germania, printr-un alt alt contract din lista SAFE, estimat la 330 milioane de euro.

România ar deveni, astfel, prima țară care integrează turela Skyranger 35 pe Piranha 5, dar și pe un transportor blindat de producție altul în afară de Boxer 8×88 al celor de la Rheinmetall. Danemarca, alt operator de Piranha 5, a intregat sistemul mai mic Skyranger 30.

Skyranger este un sistem mobil, de ultimă generație, dezvoltat de Rheinmetall în special împotriva amenințărilor simple și ieftine, precum dronele.

România are alocat, prin programul SAFE, 16,6 miliarde de euro, din care 9,6 miliarde de euro se duc direct pe achiziții militare: 21 de programe pe care Armata le va derula în următorii ani. Cel mai mare program, aproape 3 miliarde, merge către dotarea cu 200 de mașini blindate de luptă. Al doilea contract – 852 milioane de euro – pe minim 12 elicoptere Airbus H225M.

Cât vor costa noile transportoare blindate produse în continuare în România, dar cu noi sisteme antidrone din Germania

Al treilea contract ca mărime din finanțarea europeană SAFE prevede continuarea achiziției de către România a transportoarelor blindate 8×8 Piranha 5. Estimat la circa 761.2 milioane de euro, contractul prevede 139 de transportoare care vor fi produse la Uzina Mecanică București (UMB), în cadrul unui join-venture între compania românească și General Dynamics European Land Systems (GDELS).

Blindate Piranha 5 , Foto: MApN – Laurențiu Turoi

Majoritatea noilor transportoare Piranha 5 care vor fi fabricate în continuare la UMB vor fi dotate cu turele UT-30 Mk2 produse de Elbit România la Măgurele și cu sisteme optice de la compania românească ProOptica, spun surse din industrie pentru HotNews.

Configurația exactă și cum vor fi împărțite cele 139 de noi transportoare blindate Piranha 5 încă nu este publică, însă o sursă apropiată contractului a confirmat pentru HotNews un element surpriză.

Piranha 5 al Danemarcei, cu turelă Skyranger 30 / Sursă: Rheinmetall

Neconcordanța dintre cifre: ce înseamnă „un sistem” Skyranger cumpărat de România și de ce costă atât?

În lista SAFE prezentată de Ministerul Apărării apare că România va cumpăra „2 sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă (V-SHORAD) cu capabilități C-UAS și C-RAM Skyranger 35mm, mobil”, însă nu este detaliat exact ce presupune un sistem și despre câte turele antiaeriene este vorba.

Unele surse din industrie au indicat pentru HotNews că un sistem Skyranger ar putea fi format din patru turele individuale montate pe platforme diferite, fiecare având un tun de 35mm, radar și sisteme electrooptice incorporate. Alte surse spun că, de fapt, componența „unui sistem” poate fi definită diferit în funcție de client, astfel că România ar putea achiziționa, de fapt, mult mai multe turele per sistem.

Neconcordanța apare atunci când legăm numărul de sisteme de suma propusă: 330 milioane de euro.

În Ucraina, de exemplu, Rheinmetall a încheiat un contract pentru sisteme Skyranger, iar în detaliile oficiale prezentate acolo un astfel de sistem presupunea patru turele. Costul per sistem: circa 60 de milioane de euro. La o primă vedere apare o mare neconcordanță între prețul per sistem în Ucraina și prețul per sistem în România.

HotNews a cerut clarificări Ministerului Apărării și va reveni în momentul când va primi un răspuns.

Sursele care au confirmat pentru HotNews folosirea sistemelor Skyranger 35 pe platformele Piranha 5 au mai spus că, deocamdată, nu e clar dacă toate turelele Skyranger vor fi montate pe transportoarele ce vor fi produse la UMB sau dacă unele vor fi montate, la un moment dat, și pe alte platforme, precum viitoarea Mașină de Luptă a Infanteriei (MLI), acolo unde Rheinmetall – producătorul Skyranger – este în pole-position cu blindatul său șenilat Lynx KF-41.

Ce este Skyranger 35, sistemul cu muniție specială folosit împotriva dronelor și a loviturilor de artilerie

Skyranger este un sistem mobil, de ultimă generație, dezvoltat de Rheinmetall în special împotriva amenințărilor simple și ieftine precum au devenit dronele. Skyranger se bazează pe un tun cu muniție gândită special pentru a contracara ținte aeriene, o evoluție – practic – a sistemelor antiaeriene Ghepard pe care România le folosește.

Sistemul este integrat cu totul într-o singură turelă și poate fi montat pe diferite platforme. El vine în două configurații, cu calibru diferit. Skyranger 30, cu tun de 30mm cu rază de 3.000 de metri, dar și cu lansatoare de rachete antiaeriene. Spre exemplu, Danemarca a comandat sisteme Skyranger 30 cu rachete antiaeriene Mistral, care vor fi montate pe transportoare blindate Piranha 5.

Skyranger 35 este echipat cu un tun automat de tip revolver, model KDG 35/1000, calibru 35 mm x 228, având o cadență de tragere de 1.000 de lovituri pe minut. Oferă o rază de acțiune eficientă de până la 4.000 de metri și prezintă un grad ridicat de compatibilitate cu tunul antiaerian Oerlikon, pe care România îl operează deja și pe blindatele Ghepard, și în versiunea fixă.

Marele avantaj al sistemului Skyranger este posibilitatea de a folosi împotriva țintelor aeriene muniția de tip AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction), adică o muniție cu explozie programabilă (airburst). Odată trasă de tun, această muniție este programată să explodeze la un anumit moment și să lanseze un nor de sub-proiectile exact în fața țintei. Acest lucru permite neutralizarea amenințărilor convenționale, dar și a celor de tip LSS (Low, Slow, Small – ținte mici, cu viteză și altitudine reduse), inclusiv dronele (UAV). Totodată, sistemul îndeplinește misiuni de tip C-RAM (împotriva rachetelor, proiectilelor de artileriei și de mortier).

Turela Skyranger 35 are o greutate de aproape 4 tone, care include și magazia de 252 de lovituri. Tunul poate funcționa foc cu foc, foc rapid foc cu foc, cu o cadență de 200 de lovituri pe minut sau în modul de rafală maximă, cu 1.000 de lovituri pe minut.

Pe aceeași turelă cu tunul, sistemul are integrate radare de urmărire în benzile X sau Ku cu o rază de detecție de până la 30 km și camere și senzori electro-optici și în infraroșu.

Piranha 5 la Cincu, Foto: MApN

Câte blindate Piranha 5 are deja România în inventar și câte au mai rămas de livrat

România a semnat încă din ianuarie 2018 un contract de circa 900 de milioane de euro pentru 227 de transportoare blindate Piranha 5. Acest contract nu are legătură cu cel din programul SAFE.

Contractul, semnat cu Mowag, deținută de General Dynamics European Land Systems (GDELS), prevedea ca primele câteva zeci de transportoare să fie produse în Elveția, iar următoarele să fie inițial asamblate, apoi produse în România. În 2022, GDELS și UMB au semnat un joint-venture pentru a produce la București blindatele Piranha 5. Din acest contract au fost livrate până în prezent 216 vehicule de luptă. În 2025, conform informațiilor publicate de MApN, 122 de vehicule Piranha 5 au fost livrate Armatei. Conform informațiilor HotNews, un lot a fost livrat la final de an și este în curs de verificare, iar ultimele 11 blindate urmează să fie livrate până la finalul lunii februarie.

Parte din producția locală a blindatelor Piranha 5, conform surselor HotNews, au fost și turela și mortierul de 120mm Cardom produse de Elbit, sistemele optice produse de ProOptica, sistemele de software de comandă-control dezvoltate de Interactive, cât și carcasa blindată. Acest ultim element – carcasa blindată – reprezintă un produs ce nu poate fi făcute de orice simplă unitate de sudură, ci de una de calificare înaltă.

GDELS a apelat, până acum, la Damen și a sudat la Șantierul Naval Mangalia carcasele blindate pentru transportoarele Piranha 5 care au fost produse local până acum. Pentru viitorul lot de 139 vehicule, surse din industrie spun pentru HotNews că tot Damen va fi ales pentru capabilitățile de sudură, însă această operațiune va fi mutată la șantierul naval Galați.