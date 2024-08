Surpriză mare la Jocurile Olimpice: Iga Swiatek, lidera WTA, eliminată din cursa pentru medalia de aur

Câștigătoare a patru trofee din ultimele cinci ediții de la Roland Garros, Iga Swiatek a fost eliminată surprinzător din lupta pentru medalia de aur de la Jocurile Olimpice de la Paris. Poloneza a fost învinsă în semifinale de Qinwen Zheng.

A șasea favorită a competiției olimpice, chinezoaica a răsturnat toate calculele hârtiei și a învins-o pe Iga acolo unde este „Regină”, pe zgura de la Roland Garros, scor 6-2, 7-5.

Asiatica a avut un joc impresionant de la retur și a câștigat trei gameuri de la retur în primul set contra celei mai bune jucătoare din lume.

Cele trei breakuri au fost de ajuns pentru ca Zheng să câștige categoric primul set, scor 6-2.

Setul al doilea a arătat-o în prima sa parte pe adevărata Swiatek: poloneza a servit mult mai bine, a pus multă presiune de la retur cu backhandul, iar forehandul său cu mult topspin a început să conteze tot mai mult în meci.

Jocul a curs în favoarea liderei WTA până când tabela a arătat un 4-0 sec în favoarea ei.

Ceva s-a dereglat în planul tactic al polonezei, iar dubiile s-au strecurat după câteva lovituri ratate.

Qinwen a simțit slăbiciunile din jocul adversarei, a preluat frâiele duelului și a pus în scena o revenire fantastică. De la 4-0, tabela s-a tot schimbat în favoarea lui Zheng până când egalitatea a fost restabilită: 4-4.

Iga a avut parte de încă un game slab de la lansare, iar chinezoaica a ajuns în situația de a servi pentru a victorie și pentru o calificarea istorică în finala turneului olimpic.

Până la victorie, Qinwen a fost nevoită să salveze o minge de break, iar finalul de meci a găsit-o întinsă pe zgura de pe Chatrier, sub povara emoțiilor (7-5).

She's going for GOLD ✨



Zheng Qinwen takes out Iga Swiatek and is into the finals of the Paris Olympics 🤯 💪 #Paris2024 pic.twitter.com/CZMUmEtkYd