Sursele presei americane au dezvăluit ce i-a spus Trump lui Zelenski la telefon după ce s-a întâlnit cu Putin: „Mai bine decât un armistițiu”

Donald Trump i-a spus lui Volodimir Zelenski și liderilor NATO cu care a vorbit pe drumul de întoarcere că Vladimir Putin nu vrea un armistițiu și că cea mai bună variantă este un acord de pace complet obținut cât mai repede, potrivit surselor presei americane.

Președintele Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor NATO că Putin nu dorește un armistițiu și preferă un acord cuprinzător pentru a pune capăt războiului, a afirmat corespondentul pentru afaceri globale al Axios, Barak Ravid.

Potrivit unei surse prezente în timpul apelului telefonic, Trump a declarat: „Cred că un acord de pace rapid este mai bun decât un armistițiu”, a scris pe X Barak Ravid, care anterior scrisese pe rețeaua socială că luni Zelenski se va duce la Washington, publicând informația înainte ca ea să fie făcută publică de președintele ucrainean.

Trump afirmase anterior, la scurt timp după întâlnirea cu Putin, într-un interviu Fox News, că Zelenski și Putin ar trebui să stabilească o întâlnire pentru a încerca să ajungă la un armistițiu.

„Acum, depinde cu adevărat de președintele Zelenski să realizeze acest lucru. Și aș spune că și țările europene trebuie să se implice puțin. Dar depinde de președintele Zelenski. Și dacă vor dori, voi fi prezent la următoarea întâlnire”, a declarat Trump pentru Sean Hannity de la Fox News, după întâlnirea cu Putin din Alaska.

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate .

Zelenski a spus că se va duce luni la Washington să discute cu Trump „toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului.”

„Susținem propunerea președintelui Trump pentru o întâlnire trilaterală între Ucraina, SUA și Rusia. Ucraina subliniază că problemele cheie pot fi discutate la nivel de lideri, iar un format trilateral este potrivit pentru acest lucru”, a transmis liderul de la Kiev.

Anterior, Casa Albă anunțase că Donald Trump a vorbit „îndelung” la telefon cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la finalul întâlnirii cu Vladimir Putin din Alaska. Ulterior, Trump i-a sunat și pe liderii NATO.

Trump l-a sunat pe Zelenski în timpul zborului înapoi la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o declarație de presă.

Președintele a petrecut o mare parte din zborul de șase ore la telefon. După convorbirea telefonică cu Zelenski, Trump a vorbit cu liderii NATO, a spus Karoline Leavitt, fără să dezvăluie subiectul discuțiilor.

Președintele SUA a sunat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și pe alți lideri europeni pentru a-i informa despre întâlnirea sa din Alaska cu Vladimir Putin, a anunțat sâmbătă un purtător de cuvânt al Comisiei.