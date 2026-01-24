Suspans după prima zi de negocieri SUA-Rusia-Ucraina. Presa de stat de la Moscova scrie despre ce s-a discutat în spatele ușilor închise

Șeicul Mohamed bin Zayed al-Nahyan (Centru), discutând cu șefii delegațiilor participante la discuțiile trilaterale dintre SUA, Rusia și Ucraina. Sursă foto: AFP / AFP / Profimedia

Negociatorii care reprezintă Rusia, Ucraina și SUA s-au întâlnit vineri la Abu Dhabi pentru primele discuții directe trilaterale privind un plan susținut de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru ani, regiunea Donbas din estul Ucrainei rămânând principalul punct de dispută, potrivit Reuters și AFP.

Reuniunea s-a încheiat vineri seară fără să fie anunțate detalii sau concluzii clare, iar discuțiile vor fi reluate sâmbătă, în același format.

În ciuda primei întrevederi trilaterale de la începutul conflictului, rușii nu au oprit bombardamentele și au atacat în noaptea de vineri spre sâmbătă cele două mari orașe ale Ucrainei, Kievul și Harkov.

Până în acest moment, toate cele trei tabere au fost precaute și nu au făcut declarații despre ce s-a discutat în spatele ușilor închise.

Ce spune negociatorul șef al Ucrainei

Întâlnirea trilaterală are ca scop să ajungem la o „pace demnă și durabilă”, a spus negociatorul care conduce delegația Kievului, Rustem Umerov, într-un mesaj pe X, la finalul întâlnirii, scrie CNN.

El a subliniat că Ucraina apreciază „medierea oferită de SUA”.

„Întâlnirea s-a concentrat pe parametrii necesari pentru încheierea războiului din Rusia”, a declarat Umerov, care a mai spus că mai mulți oficiali ucraineni se vor adăuga discuțiilor, ce vor continua sâmbătă.

Înaintea discuțiilor de vineri, care vor continua și sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că teritoriul rămâne problema cheie, Moscova afirmând că nu renunță la cererea ca Kievul să se retragă din regiunea Donbas din estul țării.

Zelenski, precaut

Discuțiile trilaterale se așteaptă să se concentreze pe două probleme esențiale: viitorul regiunii Donbas parțial ocupate și o posibilă oprire a atacurilor asupra infrastructurii energetice, propuneri pe care echipele ucrainene și americane intenționează să le prezinte negociatorilor ruși, potrivit The Kyv Independent.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru publicația ucraineană că runda de discuții de vineri a fost „productivă”, adăugând că discuțiile urmează să continue sâmbătă.

În discursul său de seară, liderul de la Kiev a declarat că echipa de negocieri îl informează din oră în oră despre discuții, dar a avertizat că este încă „prea devreme pentru a trage concluzii”.

„Vom vedea cum se dezvoltă conversația mâine și ce rezultate va produce”, a spus Zelenski.

Totodată, Zelenski a avertizat că este prematur să fie trase concluzii privind conținutul negocierilor și că multe vor depinde de continuarea discuțiilor și de rezultatele următoarei runde. „Nu este suficient ca doar Ucraina să își dorească încheierea războiului și atingerea unei securități reale. Este nevoie ca și în Rusia să apară, măcar într-o anumită formă, o dorință similară”, a spus președintele ucrainean.

Ce scrie presa de la Moscova

Potrivit unei surse anonime citată de agenția de stat ruse TASS, în prima zi a negocierilor trilaterale desfășurate la Abu Dhabi, Rusia, SUA și Ucraina au discutat despre crearea unor zone-tampon și mecanismele de control asupra acestora, potrivit publicației ruse independente The Moscow Times.

„Da, aceste aspecte: zonele tampon, diverse mecanisme de control, desigur, alături de alte teme importante, sunt subiectele întâlnirii”, a spus sursa.

Negocierile, programate să aibă loc pe parcursul a două zile, au loc într-un „regim de maximă discreție”, notează TASS.

Sursa citată a scris că locul exact nu a fost făcut public, presa nu este acreditată, în timp ce la marile hoteluri din oraș sau în zona palatului prezidențial nu a fost observată o consolidare a măsurilor de securitate. De asemenea, TASS a relatat că, oficial, „nu se știe” despre desfășurarea consultărilor.

Rusia nu renunță la Donbas

În paralel, agenția Reuters relata, citând o sursă din Kremlin, că delegația rusă de la Abu Dhabi insistă din nou asupra transferării către Moscova a întregului Donbas, regiunea pe care armata Moscovei nu a reușit să o cucerească complet în cei aproape patru ani de război. Ucraina a declarat în repetate rânduri că asemenea condiții sunt inacceptabile.

Mihail Podoliak, consilierul lui Volodimir Zelenski, a declarat în decembrie 2025 într-un interviu pentru Le Monde că Kievul este dispus să accepte crearea unei zone-tampon demilitarizate în Donbas, cu prezența unor misiuni de observare, inclusiv a unui contingent militar străin.

Potrivit publicației franceze, această poziție a fost inclusă într-o versiune actualizată a planului de pace, transmis de Volodimir Zelenski președintelui american Donald Trump.