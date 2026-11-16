Suspans până în ultimul moment în competiția în care este și Cioloș. Disputa care poate provoca un cutremur în lumea Francofoniei. Nicușor Dan e și el la Phnom Penh

Alegerea secretarului general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), funcție pentru care candidează și fostul premier român Dacian Cioloș, se va decide luni pentru prima oară prin vot secret, transmite AFP. Rezultatul este greu de anticipat, notează France Presse, subliniind că OIF a fost atrasă în disputa dintre Republica Democratică Congo și Rwanda.

Și asta presupune un risc mare pentru organizația francofonă: RD Congo, care acuză Rwanda că susține gruparea rebelă armată M23 în provinciile sale din est, se opune unui al treilea mandat al rwandezei Louise Mushikiwabo și a amenințat că va părăsi organizația în cazul în care aceasta ar fi realeasă.

Plecarea celei de-a doua țări cu cel mai mare număr de vorbitori de limbă franceză (57,3 milioane) după Franța ar constitui un adevărat cutremur pentru OIF, după cele de anul trecut ale celor trei țări din Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger).

Dacian Cioloș este unul din cei patru candidați

De câteva săptămâni, statele se străduiesc să găsească o soluție. Toate încercările de mediere, care se desfășoară cu cea mai mare discreție, s-au dovedit până acum fără rezultat.

În locul tradiționalei desemnări prin consens, cele 53 de state și guverne membre cu drepturi depline ale OIF (din totalul de 90 de membri ai organizației), reunite la summitul de la Phnom Penh, vor trebui să decidă prin vot, noua metodă de a decide cine va fi secretar general al organizației

Totul se va decide între Louise Mushikiwabo, în funcție din 2018, congoleza Juliana Lumumba, fiica lui Patrice Lumumba, simbol al luptelor anticoloniale și al panafricanismului, fostul prim-ministru român Dacian Cioloș și fosta ministră mauritană Coumba Ba.

Cioloș va beneficia și de susținerea lui Nicușor Dan, care va participa luni și marți la summitul de la Phnom Penh.

Dacian Cioloș a explicat luna aceasta, într-un interviu pentru publicul HotNews, care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade.

Tensiuni tot mai mari

Tensiunile s-au accentuat și mai mult în ultimele zile. Într-o scrisoare, Emmanuel Macron le-a propus autorităților congoleze și rwandeze să renunțe la candidaturi pentru a permite ajungerea la un consens în jurul uneia dintre celelalte două candidaturi.

Sâmbătă, RD Congo s-a declarat „dispusă” să retragă candidatura lui Lumumba, care a fost absentă pe durata summitului, și să „analizeze o abordare comună în favoarea” lui Dacian Cioloș. Acesta a mulțumit Republicii Democrate Congo pentru „încrederea” pe care o acordă „viziunii” cu care candidează el

De cealaltă parte, însă, Rwanda a denunțat o „presiune” din partea Parisului și a dat asigurări că Louise Mushikiwabo își va menține candidatura până la capăt.

Franța ar susține un „consens african”

Cei doi principali finanțatori ai organizației, Franța și Canada, pledează pentru un consens.

La deschiderea summitului, duminică, Emmanuel Macron a evocat din nou necesara „unitate” a OIF în jurul unui „consens”.

Unitatea „nu presupune uniformitatea pozițiilor”, a răspuns Louise Mushikiwabo câteva minute mai târziu, de la aceeași tribună.

În cadrul unei întâlniri cu omologul său rwandez, Paul Kagame, duminică dimineață, președintele francez și-a exprimat dorința ca RD Congo, Rwanda și Mauritania să discute „între ele” pentru a găsi un „consens african pe care Franța îl va susține”, a precizat Palatul Élysée.

Dar, deocamdată, se menține statu quo-ul. Toți cei patru candidați sunt încă în cursă.

Cioloș a promis că va avea o adjunctă din Africa

OIF a adoptat în 2022 o procedură care prevede votul cu majoritate simplă, dacă nu există unanimitate.

Un scenariu îngrijorător pentru unii: în cazul unei distribuții echilibrate a voturilor, 14 voturi ar putea fi suficiente pentru ca un candidat să câștige, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la legitimitatea sa.

Departe de conflictul din regiunea Marilor Lacuri africane, românul Dacian Cioloș (57 de ani) și-a pus în valoare experiența în materie de compromis, atât din perioada în care a fost șef de guvern (2015-2017), cât și din fostele sale funcții de comisar european pentru agricultură (2010-2014), scrie AFP.

Dorind să ofere garanții statelor africane, el a promis că va numi o femeie africană în funcția de administrator, care să fie numprul doi în organizație.

Posibilă amânare?

Negocierile vor dura până în ultima clipă.

Statele africane, care reprezintă mai mult de jumătate din membrii cu drepturi depline ai OIF și două treimi din francofoni (vor ajunge la 90% în 2050, conform estimărilor) din lume, vor ajunge oare la un acord pentru a rămâne la conducerea organizației?

De la crearea funcției de secretar general în 1997, trei dintre aceștia au provenit din Africa (Boutros Boutros Ghali, Abdou Diouf, Louise Mushikiwabo) și unul din Canada (Michaëlle Jean).

O ultimă opțiune a reapărut în ultimele ore: amânarea votului, până la găsirea unui candidat de consens. Însă o astfel de prevedere nu există în regulament.