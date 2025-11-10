Suspendat din toate funcțiile din PNL după scandalul Bogos, Mihai Barbu a rămas șef la Autoritatea pentru Reformă Feroviară

După ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat, în 6 noiembrie, că l-a pus sub control judiciar pe Mihai Barbu, PNL a transmis că l-a suspendat din toate funcțiile deținute în partid, inclusiv din cea de trezorier al PNL. Niciun anunț nu a fost făcut însă despre cealaltă funcție deținută de Barbu: președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF).

Mihai Barbu a fost numit șef al ARF în luna aprilie a acestui an, printr-o decizie a premierului de atunci Marcel Ciolacu, la propunerea ministrului Transporturilor de la acea vreme, Sorin Grindeanu.

Barbu era și în acel moment președinte interimar al PNL Vaslui, iar funcția de la ARF i-a revenit cel mai probabil în urma unui acord din coaliție.

Guvernul nu a anunțat nimic cu privire la funcția publică deținută de Barbu

HotNews a întrebat luni reprezentanții Guvernului dacă premierul Ilie Bolojan ia în calcul demiterea lui Barbu, însă Guvernul nu a oferit niciun răspuns oficial.

Mihai Barbu nu a vrut să discute despre funcția pe care încă o ocupă la ARF.

„Aș vrea să îmi dați voie să nu răspund la asemenea chestiuni, pentru că nu vreau să răspund deocamdată, este o anchetă în desfășurare și nu vreau să se influențeze în vreun fel”, a spus Barbu, luni, contactat de HotNews.

Ce spune Sorin Grindeanu, cel care l-a propus în funcție pe Mihai Barbu

Sorin Grindeanu, care era ministru al Transporturilor atunci când Mihai Barbu a fost numit la ARF, spune că a cerut actualului ministru, Ciprian Șerban, să trimită premierului Ilie Bolojan o adresă prin care să solicite demiterea lui Barbu.

„Am cerut ministrului Transporturilor să trimită către prim-ministru o cerere de revocare a președintelui ARF. Mă aștept ca această revocare să fie semnată foarte repede”, a spus luni președintele PSD, Sorin Grindeanu, într-o conferință de presă.

Sorin Grindeanu a spus și că demiterea lui Barbu de la ARF trebuia să se întâmple încă de săptămâna trecută.

În 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria, premierul i-a primit pe Mihai Barbu, liderul filialei PNL Vaslui, şi pe omul de afaceri Fănel Bogos.



Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de Direcţia Naţională Anticorupţie că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin însă că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărei scop ar fi fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.

Potrivit procurorilor, intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, plasat joi sub control judiciar şi cu interdicția de a fi șef filială județeană de partid, adică funcția pe care o avea atunci când a discutat cu Fănel Bogos. Până acum, PNL nu a transmis niciun mesaj.