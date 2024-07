Suspendat pentru dopaj, a ajuns la Jocurile Olimpice 2024 datorită unei campanii online de strângere de fonduri

Kanak Jha s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, competiție unde a ajuns grație unei campanii online de strângere de fonduri. Jucătorul de tenis de masă a revenit în sport după o suspendare de un an de zile primită din partea Agenţiei Americane Antidoping.

Tenisul de masă nu este un sport foarte popular în SUA, iar printr-o nouă participare la Jocurile Olimpice Kanah vrea să-l promoveze în țara natală.

Kanak Jha a fost prezent la alte două ediții ale Jocurilor Olimpice (Rio de Janeiro 2016 și Tokyo 2020), dar povestea din jurul participării la Paris este una aparte.

Drumul spre Paris a fost cel mai dificil, după cum susține sportivul, citat de lefigaro.fr.

În vârstă de 24 de ani, Kanak este singurul jucător de tenis de masă care va reprezenta SUA la Paris.

Sportivul a revenit recent după o suspendare de un an de zile pentru trei eşecuri de localizare pe o perioadă de 12 luni.

După ce a obținut calificarea pentru JO 2024, americanul a apelat la o campanie GoFundMe pentru a-şi finanţa deplasarea la Jocurile de la Paris.

Obiectivul inițial a fost acela de a strânge 100 de mii de dolari, dar suma totală adunată a fost una puțin peste 12 mii de dolari.

A fost însă suficient pentru ca sportivul să se poată pregăti și să ajungă la Paris pentru Jocurile Olimpice.

„Tot ceea ce a fost donat prin campania GoFundMe a fost folosit pentru a mă pregăti cât mai bine pentru Jocurile de la Paris”, a spus Jha.

De menționat faptul că sportivul se antrenează în Germania, țară unde ligile profesioniste de tenis de masă sunt mult peste ceea ce găsește în SUA.

„Sper că Jocurile Olimpice şi alte evenimente îmi vor permite să continui să influenţez câţiva copii. Sper că unii dintre copiii care urmăresc meciurile de aici vor fi inspiraţi să pună mâna pe o paletă”, a conchis Kanak Jha.

Reamintim că Jocurile Olimpice de la Paris vor avea loc în perioada 26 iulie – 11 august, iar delegația României numără 107 sportivi.

