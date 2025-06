Sute de cetățeni români din Iran și Israel așteaptă să fie repatriați. Hurezeanu: Azerbaidjanul nu primește cetățenii români, care au cetățenie iraniană

Ministrul interimar de Externe, Emil Hurezeanu, a prezentat miercuri la guvern situația cetățenilor români care așteaptă să fie evacuați sau repatriați din Iran și Israel, în urma războiului dintre cele două țări. Ministrul a spus că sunt dificultăți de transfer pentru cetățenii români cu cetățenie iraniană, din cauza restricțiilor impuse de partea azeră.

La ambasada României din Teheran sunt în prezent 68 de persoane care și-au manifestat dorința de a părăsi imediat spațiul, iar misiunea diplomatică menține dialogul cu alte 30 de persoane, a spus ministrul român de Externe.

„Se menține dificultatea acordării de protecție consulară cetățenilor români din familii mixte din cauza restricțiilor impuse de partea azeră cetățenilor iranieni. Azerbaidjanul nu primește cetățeni cu dublă cetățenie, una fiind cea românească, dacă a două este iraniană. Aceștia nu pot părăsi Iranul către Azerbaijan. Doar prin Turcia se poate face transferul lor”, a declarat Emil Hurezeanu.

La ambasada României din Tel Aviv și oficiul de reprezentare al României la Ramallah au solicitat evacuare și repatriere 119 persoane.

„Misiunile mențin dialogul cu ceilalți cetățeni români care și-au notificat prezența in acel spațiu, un număr de 279 de cetățeni conform celor mai recente date statistice furnizate in această dimineață”, a spus Hurezeanu.

La consulatul general din Haifa 40 de persoane au fost evaluate ca fiind prioritate: femei, copii, persoane fără mijloace financiare, cazuri medicale pentru evacuare repatriere.

La ambasada României din Aman – 44 de cetățeni români afectați de anularea unor zboruri continuă să primească sprijin și orientare din partea misiunii diplomatice in vederea identificării variantelor optime de părăsire a regatului hașemit.

38 de pelerini români în Bethleem au revenit în România în această dimineață

Hurezeanu a mai menționat că în acest moment 3 grupuri de pelerini care se aflau in orașul Bethleem au părăsit regiunea și au intrat pe teritoriul republicii arabe Egipt fie cu mijloace proprii fie prin asistența României la Tel Aviv. Ulterior acești oameni au fost preluați de o echipa consulara mobila de la ambasada României din Cairo.

„Ultimul grup de 40 de cetățeni a aterizat cu o cursă specială la Sofia în cursul serii de ieri, 38 dintre aceștia ajungând in țară în această dimineață prin grija misiunii diplomatice a României la Sofia”, a spus Hurezeanu.

Cei 38 de pelerini din Bethleem, care au fost evacuați prin Egipt, au fost preluați de o aeronava bulgara pana la Sofia și de acolo cu autocar romanesc au ajuns în această dimineață în Gara de Nord a mai spus acesta.

„Nu există până acum prejudicii de natură materială sau fizică ale cetățenilor români”

Ministrul a mai precizat că „nu există până acum prejudicii de natură materială sau fizică ale cetățenilor români sau familiilor cetățenilor românii”.

Singurul incident de până acum a fost în cazul unui imobil din centrul Teheranului, unde locuiau mai multi diplomați, inclusiv familia unui angajat al ambasadei, după ce clădirea a fost avariată, dar nu distrusă, fără alte urmări.

„Se adună mereu date. În funcție de felul in care ei pot fi grupați dintr-o regiune sau alta ei se vor îndrepta spre una din țările sigure – Iordania si Egipt. În situația în care există un număr suficient de persoane care ajung bine pe cale terestră la destinație in orașe cu aeroporturi sau in apropierea unor orașe cu aeroporturi avioanele sunt pregătite, sunt comandate și finanțate zborurile. Se vor face zboruri mai ales pe timp de noapte si exista deja zboruri programate”, a explicat Hurezeanu.

Reacția lui Emil Hurezeanu, despre o posibilă intervenție a SUA în Iran

În contextul războiului dintre Iran și Israel, ministrul Hurezeanu a fost întrebat ce ar însemna o eventuală intervenție militară a SUA în Iran.

„Nu vă pot spune nici dacă această intervenție militară, despre care se vorbește, și cu atât mai puțin în ce situație o astfel de intervenție va schimba situația din teatrele de război nu sunt persoana care să vă poată răspunde la asta. Aș fi vrut, dar nu sunt.

Suntem în situația în care cerem întoarcerea la negocieri, la respectarea ordinii internaționale prin negocieri, la respectarea securității in regiune a cetățenilor a statelor si am dori ca un proces de pace sa fie demarat cat mai repede prin negocieri, întâlniri și ce se poate face pentru oprirea ostilităților. Aceasta este părerea noastră oficială”, a mai spus ministrul.