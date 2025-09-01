Sute de instituții media cer protejarea jurnaliștilor din Gaza / Reporteri fără Frontiere: 220 de ziariști au fost uciși de armata israeliană în mai puțin de 23 de luni

Cinci jurnaliști uciși într-un atac israelian în Gaza, la finalul lui august. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„În ritmul în care jurnaliștii sunt uciși în Gaza de către armata israeliană, în curând nu va mai rămâne nimeni care să vă informeze”, avertizează apelul susținut de sute de instituții media din peste 50 de țări, printre care HotNews, Snoop și mai multe platforme și organizații din România.

Sute de instituții media, reunite de platforma de campanie Avaaz și Reporteri fără Frontiere (RSF), „solicită protecția jurnaliștilor palestinieni din Gaza, evacuarea de urgență a reporterilor care doresc să părăsească Fâșia Gaza, încetarea impunității pentru crimele israeliene împotriva reporterilor din Gaza și acordarea accesului independent presei străine pe teritoriul respectiv”, anunță un comunicat RSF.

Conform datelor RSF, 220 de jurnaliști au fost uciși de armata israeliană în Fâșia Gaza în mai puțin de 23 de luni.

În noaptea de 10 august, armata israeliană a ucis șase jurnaliști într-un atac țintit împotriva corespondentului Al-Jazeera, Anas al-Sharif. Cu mai puțin de o săptămână în urmă, luni, pe 25 august, armata israeliană a ucis cinci jurnaliști în două atacuri consecutive.

Apel susținut de sute de instituții media din 50 de țări

Sute de instituții media din peste 50 de țări susțin apelul pentru protejarea jurnaliștilor din Fâșia Gaza, alături de RSF și Avaaz.

Hotnews a semnat acest apel, alături de mai multe instituții și platforme media din România: Snoop, ActiveWatch, Atlatszo Erdely, Casa Jurnalistului, Center for Investigative Media, Drepturi si Strambe, Freedom House, Gen, stiri, Inquam Photos, Misreport, Public Record, Recorder, RISE Project, Scena 9, Starea Natiei.

Campania militează pentru protecția jurnaliștilor palestinieni și sancționarea crimelor comise de armata israeliană împotriva ziariștilor în Fâșia Gaza.

De asemenea, semnatarii cer acces independent pentru presa străină în Fâșia Gaza.

În același timp, guvernelor din întreaga lume li se cere să găzduiască jurnaliștii palestinieni care doresc să fie evacuați din Gaza.

ONU a cerut dreptate

Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a insistat asupra faptului că „trebuie să se facă dreptate” după ce cel puțin 20 de oameni – printre care cinci jurnaliști – au fost uciși pe 25 august într-un dublu atac israelian asupra unui spital din sudul Gazei.

Premierul Benjamin Netanyahu a anunțat lunea trecută o anchetă privind atacurile asupra spitalului Nasser și a declarat că Israelul „regretă profund” ceea ce el a numit „un accident tragic”.

Însă, în declarația făcută reporterilor la Geneva, un purtător de cuvânt al Oficiului ONU pentru Drepturile Omului a subliniat că „aceste anchete trebuie să dea rezultate”, scrie BBC.

„Acești jurnaliști sunt ochii și urechile întregii lumi și trebuie protejați”, a declarat Thameen Al-Kheetan în cadrul unei conferințe de presă.

„Trebuie să se facă dreptate. Nu am văzut încă rezultate sau măsuri de responsabilizare”, a spus el, amintind că Israelul a mai promis astfel de anchete în trecut.