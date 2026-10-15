Sylvester Stallone spune că regretă un lucru pentru care este renumit: „Sunt un idiot”

Sylvester Stallone a vorbit pe larg despre maniera în care a fost afectat de cascadoriile riscante pe care le-a făcut timp de decenii pentru filmele sale și despre motivele pentru care se consideră un „idiot” fiindcă a refuzat an după an să apeleze la un cascador profesionist, relatează Variety.

Actorul din „Rocky” a spus într-un interviu acordat recent pentru Fox News Digital că are „milioane, milioane de regrete” legate de modul în care a ales să facă filmele sale de acțiune.

„Aș putea, fără exagerare, să petrec o jumătate de oră vorbind despre accidentări, despre câte au fost, și nu mă refer doar la una, vorbesc despre 30 de ore, 30 de minute numai despre fiecare în parte, pentru că se adună una peste alta”, a afirmat acesta.

„M-am accidentat de foarte, foarte multe ori, dar după «The Expendables» am ajuns să am nouă operații la spate, trei fuziuni cervicale. Ambii umeri, scoși din articulație, ochiul, știi tu, mi-au pus tot felul de lentile… a fost brutal”, a spus el, adăugând că, după operații, nu a mai fost niciodată „chiar același om”.

Accidentul grav pe care l-a suferit Sylvester Stallone cu 16 ani în urmă

Stallone a jucat în thrillerul de acțiune „The Expendables” din 2010, pe care l-a și regizat, alături de Jason Statham, Mickey Rourke și alți actori cunoscuți. Variety amintește că, în timpul filmării unei scene în care Stallone era placat de legenda WWE Steve Austin, cascadoria a mers prost, iar actorul din „Rambo” a rămas cu umerii dislocați și cu o fractură la nivelul gâtului, leziuni care au necesitat peste șapte operații la spate.

Stallone a avut nevoie de o placă metalică introdusă în zona cervicală și de fuziuni vertebrale.

Morala pe care actorul acum în vârstă de 80 de ani spune că a desprins-o din aceste experiențe este să-i „lași pe alții să-și facă treaba”. „Nu te da mare pe platou, nu te apuca să faci pe grozavul. Știu că mulți oameni se gândesc să facă singuri cascadorii… nu o faceți. Nu. Lăsați profesionistul să se ocupe”, i-a sfătuit Stallone pe actorii aspiranți.

„Nu poți învinge gravitația; când lovești pământul, pierzi, și totul se întoarce împotriva ta”, a subliniat el.

Bruce Willis, Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger la premiera filmului „The Expendables” din 2010, FOTO: Kevin Winter / Getty images / Profimedia

Actorul spune că „și-a făcut praf” corpul

„Așa că da, și oamenii mă întreb: «Nu ești mândru de ele?» (n.r. cascadoriile pe care le-a făcut) Nu. Cred că sunt un idiot că am făcut asta. Să fiu mândru că mi-am făcut praf corpul, bucată cu bucată? Adică, serios? Nu”, a continuat acesta.

Actorul veteran a împărtășit un sfat asemănător și înainte de lansarea luna trecută a volumului său de memorii, „The Steps.

Stallone a declarat pentru The New York Times că felul „masochist” în care și-a tratat corpul a avut „un preț teribil”. „Dacă aș putea să o iau de la capăt, aș spune: «Lasă pe altcineva să poarte drapelul și nu-ți face singur cascadoriile»”.

Actorul, care anul trecut a vehiculat posibilitatea de a fi „întinerit” digital pentru a juca într-un nou film „Rambo”, face numeroase dezvăluiri în cartea sa de memorii, inclusiv că era să îl ia la bătaie pe un alt actor celebru, Richard Gere, pe platourile de filmare.

Stallone a acordat mai multe interviuri în ultima perioadă pentru a-și promova atât volumul de memorii, cât și serialul „Tulsa King” în care joacă rolul unui cap mafiot. Sezonul 4 al acestuia urmează să aibă premiera în streaming pe SkyShowtime în data de 22 octombrie.