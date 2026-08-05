Măsură radicală împotriva salatei iceberg, după primele decese asociate focarului de ciclosporiază

Sysco, cel mai mare distribuitor de produse alimentare din SUA, a încetat să mai achiziționeze salată iceberg de la Taylor Farms și din Mexic din cauza focarului de ciclosporiază din SUA, a anunțat marți directorul general al distribuitorului, Kevin Hourican, potrivit Reuters.

O anchetă efectuată de Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a stabilit o legătură între focarul de ciclosporiază și salata iceberg servită în restaurantele lanțului Taco Bell, provenită de la exploatațiile private ale Taylor Farms din centrul Mexicului. Cu toate acestea, autoritățile americane continuă să caute alte surse potențiale ale izbucnirii focarului.

„Nu mai cumpărăm salată iceberg de la ei și nici din Mexic”, a declarat Hourican, într-un interviu. „În măsura în care putem diversifica și mai mult aprovizionarea noastră, acesta este un aspect la care lucrăm activ”, a precizat CEO-ul.

La jumătatea lunii iulie, Sysco a suspendat vânzările și distribuția de salată iceberg produsă de Taylor Farms, provenită din Mexic. Sysco a efectuat o retragere voluntară de pe piață la momentul respectiv, iar ulterior Taylor Farms a notificat distribuitorul cu privire la retragerea oficială, a spus Hourican.

Săptămâna trecută, fostul comisar al FDA, Scott Gottlieb, a declarat că unii mari retaileri și restaurante evitau produsele provenite de la alți producători din centrul Mexicului, din teama unei contaminări mai extinse a fermelor din regiune.

„Am schimbat țara și zona de origine și, evident, comunicăm activ cu clienții noștri cu privire la situația actuală”, a spus Hourican.

Două persoane au murit în statul american Michigan, decesul acestora fiind legat de focarul de ciclosporiază, afecțiune gastrointestinală cauzată de un parazit, au anunțat luni autoritățile locale, confirmând astfel primele decese asociate acestei epidemii naționale.

În ultimele săptămâni, s-a înregistrat o creștere bruscă a numărului de cazuri de ciclosporiază pe teritoriul SUA.

Conform celor mai recente statistici ale Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite (CDC), 6.707 de cazuri confirmate de ciclosporiază au fost înregistrate de la începutul lunii mai și până la sfârșitul lunii iulie, 423 de oameni fiind spitalizați.

Cazuri de ciclosporiază au fost raportate în aproape fiecare stat american, iar autoritățile bănuiesc că de vină ar fi salata iceberg.

Cauza focarului rămâne momentan neclară.

FDA a asociat valul de infectări cu salata iceberg tocată mărunt și provenită de la un furnizor din Mexic, deși testele de laborator nu au confirmat această ipoteză.

O mostră provenită de la Taylor Farms din Mexic a dat un rezultat fals pozitiv la parazitul Cyclospora, iar FDA și-a prezentat apoi scuze.

Cu toate acestea, anchetele ulterioare ale FDA au continuat să indice salata iceberg pretăiată ca fiind sursa focarului, a precizat Agenția la mijlocul lunii iulie, adăugând că va continua investigațiile și se va asigura că produsele afectate au fost retrase din magazine, conform agențiilor de presă DPA și Agerpres.

Parazitul Cyclospora nu se transmite în mod obișnuit de la om la om, ci prin intermediul alimentelor și a apei contaminată cu fecale, potrivit CDC.

Parazitul infectează intestinul subțire și provoacă diaree apoasă, câteodată severă („diaree explozivă”). Epidemiile de ciclosporiază apar în principal pe perioada verii.