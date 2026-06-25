Tabăra anti-Bolojan din PNL s-a fotografiat cu Sorin Grindeanu la Ambasada SUA

Mai mulți liberali care se poziționaseră în tabăra lui Adrian Veștea s-au fotografiat miercuri cu liderul PSD Sorin Grindeanu la sediul Ambasadei SUA, cu ocazia recepției de Ziua Independenței. Fotografia a fost prezentată de deputatul Lucian Bode pe contul său de Facebook, preluată de G4media.

Fotografia a fost publicată chiar în ziua în care Sorin Grindeanu a anunțat că este propunerea PSD pentru funcția de premier.

În fotografie apar Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov, puternic contestatar al lui Bolojan, Alina Gorghiu, care fusese propusă vicepremier în Guvernul Veștea, deputații liberali Lucian Bode și Ionuț Stroe, și Cristian Pistol, propus la Transporturi în Cabinetul Veștea.

În fotografie mai apar și premierii propuși de Nicușor Dan: Adrian Veștea, care n-a trecut de votul de învestire în Parlament, și Eugen Tomac, care s-a retras înainte de votul de e învestitură în favoarea lui Veștea.

Sursa foto: Lucian Bode / Facebook

În imagine mai apar fostul ministru PSD al Apărării Angel Tîlvăr, fostul ministr PSD al Energiei Bogdan Ivan, Vladimir Ionaș, propunerea lui Tomac pentru Ministerul Dezvoltării, și parlamentarul PSD Sergiu Constatinescu.

„Epurarea” din PNL

Conducerea PNL i-a îndepărtat recent pe liberalii din aripa anti-Bolojan din funcțiile de conducere.

Biroul Permanent Național a decis pe 23 iunie să nu mai prelungească interimatele pentru conducerile a 12 filiale: Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, sectoarele 2, 3, 4 și 5, cele mai multe dintre acestea fiind conduse de contestatarii din formațiunea liberală care l-au susținut pe Adrian Veștea.

Filialele în cauză erau conduse de: Alina Gorghiu – Argeș, Adrian Veștea – Brașov, Hubert Thuma – Ilfov, Ciprian Pandea – Călărași, George Scarlat – Galați, Toma Petcu – Giurgiu, Ion Iordache – Gorj, Dragoș Soare – Ialomița, Monica Anisie – sector 2, Andrei Baciu – sector 3, Ionuț Stroe – sector 4, Dan Meran – sector 5.

Hubert Thuma a anunțat marți seară că a fost dat afară din PNL, dar a spus că va folosi „toate căile legale” pentru a împiedica „această epurare”.