Tânără din Craiova, salvată de la înec în Grecia de un polițist rutier din Sebeș. „Oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa”

O tânără de 20 ani, din Craiova, a transmis un mesaj de mulțumire pentru un polițist rutier din Sebeș, care a salvat-o de la înec în zona unei plaje din insula Creta, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.

IPJ Alba spune că mesajul de mulțumire a fost transmis pe adresa de e-mail a instituției.

„Astăzi, pe o plajă din insula Creta, în Grecia, am trăit cele mai înfricoșătoare momente din viața mea. Am fost luată de valuri și dusă în larg, într-un punct în care nu mai puteam înota și simțeam că mă prăbușesc. Am ridicat mâinile disperată, cerând ajutor, iar în jurul meu, oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa”, a scris tânăra în mesaj, conform postării publicate vineri pe pagina de Facebook a IPJ Alba.

Tânăra a povestit că a fost salvată de un polițist rutier pe nume David Bogdan.

„În acea clipă critică, în care nimeni nu făcea nimic și timpul părea să stea în loc, un om a lăsat totul deoparte, a pornit în fugă de pe plajă și a înotat cu toată forța spre mine. M-a prins, m-a liniștit și m-a scos în siguranță la mal. Am aflat apoi că acel om este David Bogdan, polițist în cadrul Biroului Rutier Sebeș – IPJ Alba. Nu-l cunosc personal, dar ce știu e că dacă el nu ar fi fost acolo, finalul ar fi putut fi unul tragic”, mai scria în mesaj.

Ea a spus că îi va fi mereu recunoscătoare.

„Nu îl voi putea răsplăti vreodată îndeajuns pentru curajul, determinarea și umanitatea de care a dat dovadă. Dacă astăzi sunt în viață, este datorită lui. Îi voi purta mereu recunoștință și sper ca fapta lui să inspire și să fie cunoscută, pentru că adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine, unii poartă uniformă și au inima unui salvator”, a mai spus tânăra salvată de polițistul rutier.

