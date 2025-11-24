Tanczos Barna: „Termenul-limită de 28 noiembrie impus de UE pentru modificarea pensiilor magistraților este real. Suntem în pericol de a pierde banii / Nu mă aștept la un aviz pozitiv din partea CSM”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat luni seară, la Digi24, că se așteaptă ca avizul Consiliului Superior al Magistraturii pe proiectul de reformă a pensiilor magistraților să fie negativ și că există riscul de a pierde aproximativ 230 de milioane de euro din PNRR.

Tanczos Barna a afirmat că se așteaptă ca avizul Consiliului Superior al Magistraturii pe proiectul de reformă a pensiilor de serviciu să fie negativ.

„Cred că avizul CSM o să vină repede. Nu se vor aștepta cele 30 de zile. Nu mă aștept la un aviz pozitiv. Au fost discuții atât la nivelul guvernului, cât și în discuțiile directe între președintele Camerei, domnului Grindeanu și reprezentanții magistraților. Au fost discuții și la nivelul Cotroceniului, discuții coordonate, moderate de domnul președinte Nicușor Dan. Lucrurile nu s-au lămurit acolo. Eu cel puțin mă aștept la un aviz negativ. Procedura mergem mai departe să vedem care va fi finalitatea”, a explicat acetsa.

Vicepremierul a subliniat că termenul de 28 noiembrie impus României de Comisia Europeană pentru modificarea legislației privind pensiile magistraților este real.

„Este în pericol ziua de 28 sau mai precis banii, cele 230 de milioane de euro. Suntem foarte aproape de acea acel termen limită și nu avem nicio șansă ca legea să apară în Monitorul Oficial până atunci, ceea ce înseamnă că va fi o interpretare a regulii și a sancțiunii din partea Comisiei Europene. Dacă o să vadă angajamentul ferm și ulterior apare în Monitor o asemenea prevedere legală, mai avem o șansă, teoretică, dar practic avem acest risc real de a pierde cele 230 de milioane de euro, bani europeni care vin gratis. Și în spatele acestei sume sunt zeci, sute, poate mii de proiecte mici pentru spitale, școli, UAT-uri, primării, universități, ministere. Banii care ar trebui ar fi trebuit să intre în economia națională și care ar fi trebuit să finanțeze asemenea proiecte”, a continuat acesta.

Acesta a precizat că Ministerul Finanțelor a fost informat „și săptămâna trecută și acum două săptămâni” că regula se aplică strict.

„Comisia Europeană urmărește realizare a acestui jalon. Termenul există, este real, riscul de a pierde banii există”, a mai comentat Barna.

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a declarat anterior, tot la Digi24, că „pierderea banilor este o chestiune care nu e adevărată” și că jalonul redeschis de Comisia Europeană vizează exclusiv pensiile în plată, în special pe cele care depășesc salariile. „Ei doresc supraimpozitarea pensiilor foarte mari și readucerea lor sub salariul în plată”, declarase Sandu.

Primele instanțe consultate resping noul proiect al Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților

Între timp, Curțile de Apel București și Alba Iulia au anunțat că resping proiectul de reformă a pensiilor speciale.

Toate instanțele și parchetele din țară au convocat luni și marți adunări generale pentru formularea punctelor de vedere ale magistraților. CSM a anunțat că plenul se va reuni după centralizarea situației.

Proiectul de lege privind pensiile magistraților a fost transmis CSM în 20 noiembrie, de către Ministerul Muncii.

Premierul Ilie Bolojan spunea că Guvernul va solicita CSM să emită avizul „într-un termen rezonabil”, chiar dacă legea permite un termen de 30 de zile.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut, dar nu mai mult decât ultimul salariu net încasat.

Trecerea la vârsta standard de pensionare de 65 de ani se va face în 15 ani, în loc de 10 ani cât prevedea proiectul anterior.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.