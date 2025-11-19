Noul proiect privind pensiile magistraților a fost publicat. Prevede o perioadă de tranziție mai lungă până la vârsta de pensionare de 65 de ani – DOCUMENT

Ministerul Muncii a publicat joi seară, în transparență decizională, noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Documentul prevede ca pensia să fie de 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan, respinsă de Curtea Constituțională, însă cu o perioadă de tranziție mai lungă către vârsta de pensionare de 65 de ani.

Astfel, potrivit proiectului, trecerea la vârsta standard de pensionare de 65 de ani se va face în 15 ani, în loc de 10 ani cât prevedea proiectul anterior.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților reprezintă 80% din ultimul salariu brut.

Proiectul va fi transmis Consiliului Superior al Magistraturii pentru aviz.

Într-un comunicat de presă transmis joi, Ministerul Muncii afirmă că, „având în vedere importanța unui proces de legiferare rapid, Guvernul își exprimă speranța că procesul de avizare se va derula cu celeritate”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat anterior că Guvernul va solicita CSM să emită avizul „într-un termen rezonabil”, chiar dacă legea permite un termen de 30 de zile.

„Având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o să o facem CSM în subsidiar este să ne emită un aviz, indiferent cum vor considera, favorabil sau nefavorabil, într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile, dacă va fi posibil, în așa fel încât la sfârșitul săptămânii viitoare, când avem un termen de respectare a acestui jalon legat de pensiile speciale, să putem declanșa procedura de angajare a răspunderii Guvernului pe acest proiect, în așa fel încât in primele zile ale lunii decembrie să poată fi definitivată această procedură parlamentară”, a spus Bolojan.

CCR a declarat legea anterioară neconstituţională şi a respins-o pe formă, motivând că Executivul nu a aşteptat 30 de zile pentru avizul CSM.