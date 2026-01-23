Țara care a propus ca UE să își facă o armată comună a refuzat invitația lui Trump în „Consiliul pentru Pace”: Apreciem, dar nu

Spania, țară care a îndemnat săptămâna aceasta țările membre ale Uniunii Europene să își creeze o forță militară comună în scop de descurajare, a anunțat nu va lua parte la inițiativa „Consiliul pentru Pace”, lansată de președintele american Donald Trump pentru a aborda conflictele globale, transmite Reuters.

„Apreciem invitația, dar o refuzăm”, le-a declarat jurnaliștilor prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez joi seară, după un summit al Uniunii Europene desfășurat la Bruxelles. El a afirmat că decizia este în concordanță cu convingerea Spaniei în multilateralism și cu sistemul Națiunilor Unite.

Anunțul lui Sanchez a venit la doar o zi după ce Jose Manuel Albares, ministrul său de externe, a îndemnat țările UE să facă pași către crearea unei armate comune a blocului, ca măsură de descurajare a oricărei agresiuni.

„Un efort comun ar fi mai eficient decât 27 de armate naționale separate”, a subliniat șeful diplomației spaniole.

Albares, care a vorbit miercuri după o întâlnire la Delhi cu omologul său indian, Subrahmanyam Jaishankar – întâlnire ce a inclus discuții despre aprofundarea legăturilor în domeniul apărării – a subliniat că intenția unei armate comune a UE nu este de a înlocui NATO.

„Dar trebuie să demonstrăm că Europa nu este un loc care să se lase constrâns militar sau economic”, a adăugat șeful diplomației spaniole.

Ce afirmă Donald Trump despre „Consiliul pentru Pace”

Președintele SUA susține că noul organism va contribui la intermedierea și monitorizarea armistițiilor, la organizarea aranjamentelor de securitate și la coordonarea reconstrucției în zonele care ies din război.

Conceptul își are originea în planul de pace al lui Trump pentru Gaza.

De la ceremonia de lansare a consiliului, desfășurată joi la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția, au lipsit aliați tradiționali ai SUA precum Canada, Marea Britanie și toți membrii Uniunii Europene, cu excepția Ungariei și Bulgariei.

Sanchez a invocat coerența cu angajamentul Madridului față de dreptul internațional, ONU și multilateralism drept principalele motive pentru care Spania a decis să nu participe.