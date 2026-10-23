Țara europeană în care digitalizarea a provocat o problemă majoră

Ministrul danez pentru reziliență a declarat vineri că dependența puternică a țării de sistemele digitale o face vulnerabilă în fața unor atacuri care ar putea afecta funcționarea instituțiilor publice și submina încrederea publicului în autorități.

Reuters amintește că Danemarca se numără printre cele mai digitalizate țări din lume, iar încrederea în serviciile publice digitale este ridicată.

Guverne și companii din întreaga lume, inclusiv din Danemarca, au scos săptămâna aceasta din funcțiune site-uri web, după ce vulnerabilități critice într-un limbaj de programare utilizat pe scară largă au declanșat milioane de tentative de atac informatic. De exemplu, compania daneză de IT municipal Kombit a anunțat că a închis mai multe servicii, inclusiv platforma națională de comunicare dintre școli și părinți.

Lisbeth Bech-Nielsen, ministrul pentru reziliență și pregătire pentru situații de criză, a declarat într-un interviu acordat Reuters că adoptarea timpurie a digitalizării de către Danemarca a adus beneficii majore, dar a sporit totodată expunerea țării la amenințări cibernetice.

Serviciile de utilități, sistemul de sănătate și serviciile financiare depind toate în mare măsură de infrastructura digitală.

Îngrijorările s-au intensificat nu doar datorită atacurilor de săptămâna aceasta, ci pe fondul temerilor că agenți AI, instrumente de inteligență artificială proiectate să finalizeze cap-coadă sarcini complexe, vor putea în curând să declanșeze valuri de atacuri cibernetice coordonate.

„Noua normalitate este că vom fi atacați zilnic”

Bech-Nielsen afirmă că principala sa îngrijorare ține de încrederea publicului. Potrivit acesteia, chiar și atacurile care provoacă perturbări limitate pot slăbi încrederea în autorități, iar fluxul constant de relatări despre incidente cibernetice „are un impact extrem de distructiv asupra societății”.

„Noua normalitate este că vom fi atacați zilnic, fie că este vorba despre Rusia, fie despre hackeri infractori care fac acest lucru pentru câștiguri financiare sau despre altceva”, a declarat ea.

Reuters notează că nivelul ridicat de încredere pe care danezii îl acordă instituțiilor publice a fost evident în timpul pandemiei de COVID-19, când rata ridicată de vaccinare a contribuit la redeschiderea societății într-un interval relativ scurt.

Bech-Nielsen a declarat că Danemarca trebuie să investească mai mult în infrastructura sa digitală și să reanalizeze câte echipamente esențiale ar trebui să fie conectate la internet.

Ea a făcut referire la incidentul recent din Franța, în care frigidere și congelatoare din supermarketuri au fost controlate de distanță de hackeri, și a pus sub semnul întrebării dacă utilizarea unui număr mai mare de sisteme locale, închise, ar oferi un nivel mai ridicat de securitate.

„Trebuie să schimbăm fundamental anumite aspecte ale modului în care organizăm infrastructura digitală în Danemarca, dar acest lucru îi va afecta pe mulți oameni, precum și numeroase moduri de viață și de desfășurare a activităților economice”, a mai declarat ea.