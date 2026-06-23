Țările din Golf sunt alarmate de concesiile pe care SUA vor să le facă Iranului

Secretarul de stat american Marco Rubio va avea săptămâna aceasta o misiune delicată: să le prezinte liderilor arabi din Golf acordul de pace al Washingtonului cu Iranul, în condițiile în care aceștia se tem că concesiile excesive vor consolida Teheranul și vor remodela echilibrul de securitate al regiunii și fluxurile de petrol, transmite Reuters.

Rubio se va întâlni marți cu aceștia în Emiratele Arabe Unite, înainte de a călători în Kuweit și Bahrain, unde va avea întrevederi cu oficiali ai Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC), o grupare a monarhiilor din regiune care include și Arabia Saudită, Qatar și Oman.

În centrul discuțiilor se află elemente ale unui proiect de acord care nu prevede nicio limită pentru rachetele balistice ale Iranului, un fond de reconstrucție propus în valoare de 300 de miliarde de dolari și dispoziții care ar putea extinde influența regională a Teheranului și controlul acestuia asupra unor rute critice de transport maritim al petrolului.

Toate cele șase state membre ale GCC sunt aliați strategici ai SUA, au oferit într-o anumită măsură sprijin logistic Washingtonului în timpul războiului americano-israelian împotriva Iranului, început în urmă cu patru luni, și toate au fost afectate de atacurile aeriene iraniene ca urmare a acestui conflict.

Unele dintre aceste țări se declară în privat surprinse și dezamăgite de un acord interimar care ar putea deschide calea către normalizarea relațiilor dintre SUA și Iran, o țară majoritar șiită pe care majoritatea statelor sunnite din GCC o consideră principalul lor adversar.

De ce sunt statele din Golf importante pentru SUA

Reuters subliniază că Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Bahrain găzduiesc baze militare americane care formează coloana vertebrală a arhitecturii de securitate a Statelor Unite în Orientul Mijlociu. Dacă oricare dintre aceste țări și-ar reconsidera relația de securitate cu SUA, chiar și într-un mod subtil, acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra strategiei militare americane în regiune.

Pentru Rubio, această vizită necesită un exercițiu de echilibristică diplomatică.

În timp ce șeful diplomației americane trebuie să liniștească aliații regionali, el trebuie să facă acest lucru fără să pară că critică memorandumului de înțelegere dintre SUA și Iran. Președintele Donald Trump, care a semnat acordul săptămâna trecută, îl susține ferm în pofida criticilor venite din partea unor colegi republicani din Congres, care au acuzat administrația că a capitulat în fața Teheranului.

Andrew Peek, fost adjunct al secretarului de stat pentru Irak și Iran și membru al Consiliului Național de Securitate al lui Trump în timpul ambelor sale mandate, a declarat că Rubio ar putea să îi reasigure pe aliații îngrijorați amintindu-le că Trump are un istoric de politici dure față de Republica Islamică.

„Cred că le poate reaminti pur și simplu că președintele a adoptat politici extrem de ferme față de Iran și că, dacă acest memorandum de înțelegere eșuează, nu va avea nicio ezitare să revină la lovituri militare împotriva lor”, a declarat Peek, care lucrează în prezent la grupul de reflecție Atlantic Council.

Secretarul de Stat american Marco Rubio va efectua săptămâna aceasta un tur diplomatic în Zona Golfului Persic, FOTO: Saul Loeb / AFP / Profimedia

Pace între SUA și Iran, dar cu ce preț?

Liderii tuturor statelor GCC care îl găzduiesc pe Rubio sau participă la discuțiile din această săptămână au susținut, cel puțin public, o soluție diplomatică înainte ca războiul să înceapă în februarie. Majoritatea au pledat și pentru o ieșire diplomatică din conflict pe parcursul acestuia, chiar dacă, în practică, au facilitat efortul de război al SUA.

Cu toate acestea, oficialii regionali și-au exprimat în privat șocul privind termenii specifici ai memorandumului de înțelegere, potrivit analiștilor și diplomaților.

Una dintre preocupări este legată de rachetele balistice. Pe tot parcursul războiului, administrația Trump a afirmat că distrugerea capacității Iranului de a lansa rachete balistice reprezintă un obiectiv central. Acest scop era în concordanță cu interesele statelor sunnite din Golf, deoarece toate se află în raza de acțiune a rachetelor balistice iraniene și au fost vizate de astfel de atacuri.

Memorandumul de înțelegere nu menționează însă deloc rachetele iraniene, iar Trump însuși a declarat în ultimele zile că ar fi „nedrept” să i se interzică Teheranului să dețină astfel de arme.

Documentul prevede de asemenea un fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari pentru Teheran, iar vecinii regionali se tem că acesta ar putea permite Republicii Islamice să își consolideze capacitățile militare și, în același timp, să sporească sprijinul acordat grupărilor aliate din regiune, care ar putea destabiliza guverne din întregul Orient Mijlociu.

Conducerea predominant sunnită a Bahrainului este în mod special îngrijorată că un Iran bine finanțat ar putea alimenta o revoltă în rândul populației majoritar șiite a statului insular, afirmă analiștii. În timpul Primăverii Arabe, această țară cu aproximativ 1,65 milioane de locuitori a fost scena unor proteste de stradă masive și repetate.

Iranul a negat că ar fi încercat în secret să provoace tulburări, dar în trecut și-a exprimat public sprijinul pentru activiștii șiiți din Bahrain.

Vor permite SUA Iranului să exercite o formă de control asupra Strâmtorii Ormuz?

Acordul în forma sa actuală pare de asemenea să accepte ideea că Iranul ar putea avea pe viitor un rol important în controlul Strâmtorii Ormuz, un motiv major de îngrijorare pentru Kuweit, Qatar și Arabia Saudită, care depind de această strâmtoare pentru exporturile lor de petrol și gaze.

Mai amplu, oficialii americani au început să vorbească despre o resetare generală a relațiilor cu Teheranul, o posibilă transformare pe care majoritatea statelor GCC o privesc cu reticență. Sâmbătă, vicepreședintele JD Vance a declarat că SUA sunt dispuse să „transforme fundamental” relația lor cu Teheranul.

„Acordul reabilitează regimul de la Teheran ca putere regională”, a scris săptămâna trecută Abdulrahman Al-Rashed, un jurnalist și comentator politic veteran, în cotidianul saudit de limbă engleză Arab News.

„Cea mai mare parte a fondurilor pe care Teheranul le va obține în următoarele săptămâni va fi probabil direcționată în principal către consolidarea poziției militare, nu către îmbunătățirea nivelului de trai sau susținerea economiei iraniene”, a subliniat acesta.