Taxa de 25 lei pe coletele Shein, Temu, AliExpress și altele: Va reechilibra comerțul din România. „Era o concurență inegală, care a erodat cota de piață și veniturile afacerilor românești”

O firmă de avocatură susține, într-o analiză transmisă joi comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că taxa de 25 de lei pentru coletele în valoare de 150 EUR ce provin din zona non-UE reprezintă o „reacție necesară”, în contextul în care comerțul online din România a pierdut deja ani întregi de competiție loială.

Citește mai departe pe StartupCafe.ro…