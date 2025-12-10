Taxa pe coletele Temu, Shein sau Trendyol intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Coletele cu o valoare sub 150 de euro venite din afara UE, cum ar fi China sau Turcia, de la comerciați precum Temu, Shein sau Trendyol vor fi taxate cu 25 de lei, potrivit legii care majorează taxele locale de la 1 ianuarie 2026.

Taxa fixă de 25 de lei pentru toate coletele sub 150 de euro provenite din afara UE face parte din pachetul 2 de măsuri al Guvernului Bolojan, care a fost aprobată în noiembrie de Parlament. Legea majorează puternic taxele pe proprietate și mașini, despre care puteți citi aici.

Legea a fost atacată de AUR la Curtea Constituțională, care miercuri, 10 decembrie, a dat decizia: CCR a decis să respingă obiecția de neconstituționalitate ridicată de AUR, astfel că legea merge la promulgare.

„Taxa Temu” ar fi trebuit să intre în vigoare din această toamnă, dar pentru că actualul termen din proiectul de lege, de 1 noiembrie 2025, a fost depășit, noul termen este 1 ianuarie 2026.

Guvernul spunea, în nota de fundamentare la proiectul de lege, că produsele ieftine din afara UE ajung în cantități uriașe în România.

„Evoluția numărului de colete livrate în România cu origine din spațiul extracomunitar a crescut de peste 50 de ori, de la câteva mii de colete pe zi, până la peste 200.000 de colete livrate zilnic. Conform datelor gestionate la nivelul ANAF, în 2025 se estimează că vor intra în România aproximativ 78 de milioane de colete non-UE sub pragul de 150 euro, segment scutit în prezent de taxe vamale, cu o valoare medie de 50 euro/colet”, spunea Guvernul.



