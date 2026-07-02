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Teoria cepei și președintele detergent

Redactor-șef

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Supărarea susținătorilor președintelui poate fi îndreptățită. În treisprezece luni de mandat, Nicușor Dan nu doar că nu a răspuns marilor așteptări ale celor care l-au votat, ci pare că nu mai este omul valorilor care l-au dus la Palatul Cotroceni. „Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”, a închis el discuția, marți, când a răspund cu ușoară nervozitate unei întrebări referitoare la dezamăgirea românilor care l-au votat.

Este adevărat, președintele țării nu este doar al celor care l-au ales. Însă lui Nicușor Dan nu i se cere să dea teste de loialitate, ci să vină cu răspunsuri la probleme pe care el însuși le-a validat ca fiind urgente și de interes general în societate.

Șapte probleme fără răspuns

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