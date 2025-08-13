Termenul dat de Ilie Bolojan pentru adoptarea pachetului 2. „Degeaba ai crescut niște taxe dacă nu acoperi găurile negre din economie” / „Riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare, acum, în toamnă”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că al doilea pachet de măsuri poate fi adoptat doar prin angajarea răspunderii Guvernului, cum a fost aprobat și primul, și că speră că demersul se va concretiza „cel mai târziu până la finalul lunii acesteia”.

„Dată fiind complexitatea lui, dată fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât prin asumare de răspundere, în termeni reali, și eu sper că cel mai târziu până la finalul lunii acesteia, cu toate întârzierile pe care e adevărat că le avem, din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat”, a declarat premierul.

El a spus că România se află într-o situație „dificilă”, în care este „nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp”, și a tras un semnal de alarmă cu privire la riscurile care există în cazul în care măsurile nu vor fi adoptate.

„Noi am scăpat de indicatorul de rating în luna iulie (…), dar dacă nu adoptăm acest pachet, din nou, vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură (…). Degeaba ai crescut niște taxe dacă nu acoperi găurile negre care sunt în economie. Degeaba ai făcut un singur pas dacă n-ai făcut toți pașii necesari ca să treci această punte a dificultăților”, a avertizat Ilie Bolojan.

Premierul s-a arătat încrezător că „această situație dificilă” va fi depășită.

„Eu am încredere și fac în fiecare zi tot ceea ce ține de mine și colegii mei pentru a trece România prin această perioadă dificilă, și am încredere că dacă respectăm lucrurile pe care trebuie să le facem, care se văd evident, din orice analiză economică, că trebuie făcute, vom trece România prin această situație dificilă.

Risc „foarte mare” de „incapacitate de plată”

Bolojan spune că fără măsurile corespunzătoare este „doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost”.

„Dacă doar vom face câte un pachet, cum a fost primul pachet, sau ne vom opri la jumătatea drumului, e doar o problemă de timp până lucrurile se vor termina prost și efectiv riscul de a intra în incapacitate de plată este foarte mare datorită presiunilor financiare mari pe care le avem (…), acum, în această toamnă (…). Fără pachetul 2 și fără alte măsuri complementare pachetului 2 pe care trebuie să le luăm în continuare, riscul ca în toamnă, de exemplu, când există evaluarea, în octombrie, la Consiliul miniștrilor de finanțe, să fie negativă pentru România este destul de mare”, a avertizat premierul.

El susține că va face tot posibilul pentru a fi evitate astfel de situații.

„Eu, cât timp sunt premier, încerc să fac tot ceea ce ține de mine pentru a evita situații de genul acesta și voi face tot ce este posibil să îi conving pe toți colegii să mergem înainte”, a conchis Ilie Bolojan.