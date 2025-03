Tesla se confruntă cu un val de atacuri violente împotriva reprezentanțelor și mașinilor sale electrice. Reacția lui Elon Musk

Camionete Cybertruck incendiate. Gloanțe și cocktailuri Molotov îndreptate spre showroomurile Tesla. Atacurile asupra proprietăților care poartă logoul companiei de mașini electrice a lui Elon Musk apar în întreaga SUA și în străinătate, relatează The Associated Press.

Deși până acum nu au fost raportate victime, atacurile au vizat showroomuri Tesla, loturi de vehicule electrice, stații de încărcare și mașini private. În Canada, standul Tesla a fost eliminat dintr-un salon auto internațional din motive de siguranță.

S-a înregistrat o creștere clară a atacurilor asupra Tesla de când președintele Donald Trump a preluat al doilea său mandat de președinte și i-a oferit lui Musk controlul asupra unui nou Departament pentru Eficiență Guvernamentală, care susține că va reduce drastic cheltuielile publice.

Experții în extremism intern spun că deocamdată este imposibil de spus dacă această serie de incidente va deveni un trend pe termen lung.

În primul mandat al lui Trump, proprietățile sale din New York, Washington și din alte locuri au devenit puncte de protest. În primele zile ale celui de-al doilea mandat, Tesla a preluat acest rol.

„Tesla este o țintă ușoară”, a declarat pentru AP Randy Blazak, sociolog specializat în violență politică. „Circulă pe străzile noastre. Au reprezentanțe în cartierele noastre”, a explicat el.

Criticii lui Musk au organizat zeci de demonstrații pașnice la reprezentanțele și fabricile Tesla din America de Nord și Europa. Unii proprietari de autoturisme Tesla, inclusiv un senator american care a avut un conflict cu Musk, au promis că își vor vinde vehiculele.

Însă atacurile țin forțele de ordine ocupate.

Luna trecută, procurorii din Colorado au pus sub acuzare o femeie în legătură cu o serie de atacuri asupra reprezentanțelor Tesla, inclusiv pentru aruncarea de cocktailuri Molotov asupra vehiculelor și vopsirea unei clădiri cu mesajul „Mașini naziste”, o referință la gestul controversat al lui Musk de la învestirea lui Trump.

Agenții federali din Carolina de Sud au arestat săptămâna trecută un bărbat suspectat că a incendiat stații de încărcare Tesla lângă Charleston. Un agent al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili a scris într-o declarație pe propria răspundere că autoritățile au găsit scrieri critice la adresa guvernului și a DOGE în dormitorul și documentele suspectului.

„Declarația făcea referire la transmiterea unui mesaj bazat pe aceste convingeri”, a scris agentul.

Unele dintre cele mai notabile incidente au fost raportate în orașe cu orientare de stânga din nord-vestul SUA, precum Portland, Oregon, și Seattle, unde sentimentele anti-Trump și anti-Musk sunt puternice.

Un bărbat din Oregon este acuzat că a aruncat mai multe cocktailuri Molotov într-un magazin Tesla din Salem și că întors într-o altă zi și a tras focuri de armă în geamuri. În Tigard, o suburbie din Portland, peste 10 gloanțe au fost trase asupra unui showroom Tesla săptămâna trecută, avariind vehicule și ferestre. A fost a doua oară într-o săptămână când magazinul a fost atacat.

Patru camionete Cybertruck au fost incendiate într-un lot Tesla din Seattle la începutul acestei luni. Vineri, martorii au raportat că un bărbat a turnat benzină pe un Tesla Model S neocupat și i-a dat foc pe o stradă din Seattle.

În Las Vegas, mai multe vehicule Tesla au fost incendiate marți dimineață în fața unui centru de service Tesla, unde cuvântul „resist” a fost vopsit cu roșu pe ușile de intrare în clădire. Autoritățile au declarat că cel puțin o persoană a aruncat cocktailuri Molotov și a tras mai multe focuri de armă asupra vehiculelor.

„A fost acesta un act de terorism? A fost altceva? Cu siguranță are unele dintre caracteristicile la care ne-am aștepta – inscripții cu mesaje, o posibilă agendă politică, un act de violență”, a declarat Spencer Evans, agent special al biroului FBI din Las Vegas, într-o conferință de presă. „Niciunul dintre aceste aspecte nu ne scapă din vedere”, a dat asigurări acesta.

Tesla nu a răspuns solicitării de comentarii. Musk a abordat pe scurt problema vandalismului luni, în timpul unei apariții la podcastul senatorului Ted Cruz, spunând că „cel puțin o parte din aceste atacuri sunt organizate și finanțate” de „organizații de stânga din America, finanțate practic de miliardari de stânga”.

„Acest nivel de violență este nebunesc și profund greșit”, a scris Musk marți pe X, distribuind un videoclip cu mașini Tesla incendiate în Las Vegas. „Tesla produce doar mașini electrice și nu a făcut nimic care să merite aceste atacuri malefice”, a deplâns el.

This level of violence is insane and deeply wrong.



Tesla just makes electric cars and has done nothing to deserve these evil attacks. https://t.co/Fh1rcfsJPh