Test PCR obligatoriu, de scanare genetică. Noul for mondial al boxului impune noua condiție atât pentru bărbați, cât și pentru femei

World Boxing a anunțat obligativitatea efectuării testelor de gen pentru bărbații și femeile care doresc să participe la evenimentele organizate de noul for mondial al boxului, informează agenția germană de presă DPA.

Anunțul vine cu două săptămâni înainte de Campionatele Mondiale inaugurale de la Liverpool, din 4-14 septembrie. Noua măsură a intrat în vigoare miercuri.

„Această politică are rolul de a asigura siguranța tuturor participanților și să ofere nivelul competițional pentru bărbați și femei”, a transmis World Boxing, potrivit Agerpres.

Toți sportivii care doresc să participe la o competiție organizată de World Boxing vor trebui să treacă prin cel puțin un test PCR de scanare medicală genetică pentru a stabili sexul la naștere și eligibilitatea de a concura.

Luna trecută, World Athletics a introdus de asemenea test de sex pentru sportivii care vor să concureze la feminin.

Dezbaterea privind eligibilitatea de gen a atras mult atenția în spațiul public din vara trecută, de la Jocurile Olimpice de la Paris când algerianca Imane Khelif și taiwaneza Lin Yu-ting au câștigat medalii de aur după ce au primit permisiunea de a concura din partea Comitetului Internațional Olimpic (CIO).

Totuși, cu un an înainte, ele fuseseră descalificate de la Campionatele Mondiale de către Federația Internațională de Box (IBA) după presupusele teste eșuate privind stabilirea genului.

CIO, care a gestionat ultimele două turnee olimpice de box după ce a suspendat IBA pentru diferite motive, a transmis faptul că atât Khelif, cât și Lin pot concura pentru că s-au născut și au fost identificate drept femei.

World Boxing a fost recunoscută oficial drept partener de către Comitetul Executiv al CIO în februarie și urmează să preia organizarea competițiilor de box la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.