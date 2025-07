„Texasul ar fi trebuit să aibă clopote” pentru a avertiza populația, spune Trump, după inundațiile care au ucis peste 120 de oameni

Preşedintele american Donald Trump a vorbit despre inundațiile recente din Texas, în urma cărora au murit cel puțin 120 de oameni și alți peste 170 sunt dați dispăruți.

Într-un interviu pentru Fox News, Trump a spus, sâmbătă, că Texasul „poate că ar fi trebuit să aibă clopote” pentru a avertiza populația. „Ceva care să sune, dar este un teritoriu foarte periculos când te gândeşti de câte ori au avut această problemă. Au avut suficiente avertizări, dar era noapte târziu şi oamenii dormeau”, a adăugat el, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin la o zi după ce a vizitat principala zonă afectată, din comitatul Kerr, lângă San Antonio.

Vineri, când o jurnalistă a canalului CBS a întrebat despre deficienţele sistemului de alertă de urgenţă din comitat, Trump i-a răspuns: „Doar o persoană foarte rea ar pune o întrebare astfel”.

„E uşor să stai şi să spui ‘Ce ar fi putut să se întâmple aici?’ şi să te întrebi dacă am fi putut face altceva. Aceasta a fost ceva ce nu s-a mai întâmplat înainte şi nimeni nu a văzut nimic similar”, a continuat el.

Răspunsul autorităţilor locale în timpul inundaţiilor şi rolul pe care carenţele sistemului de alertă l-au avut în această tragedie au fost puse sub semnul întrebării.

Potrivit unei investigații The New York Times, comitatul Kerr nu a primit finanţarea necesară pentru a îmbunătăţi sistemul de alerte pentru inundaţii, în pofida faptului că Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă (FEMA) a avertizat că regiunea se va inunda „probabil” în acest an.