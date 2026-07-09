„Total Eclipse of the Heart”: Bonnie Tyler nu a câștigat aproape nimic de pe urma celui mai mare hit al ei

„Total Eclipse of the Heart”, probabil cel mai celebru cântec al regretatei Bonnie Tyler, a atins un prag impresionant la începutul acestui an, fiind ascultat pentru a miliarda oară pe Spotify. Însă cântăreața a declarat pentru BBC News că abia dacă a câștigat vreun ban din cel mai mare succes al său.

„Oh, e nimic, aproape nimic”, a spus într-un interviu acordat BBC, referindu-se la suma pe care a primit-o de pe urma cântecului.

Totuși, Spotify afirmă că anul trecut a plătit 1,4 milioane de dolari sub formă de redevențe pentru întregul catalog muzical al lui Tyler. Așadar, ce s-a întâmplat?

O parte din explicație este faptul că piesa a fost scrisă exclusiv de Jim Steinman, astfel că toate redevențele aferente drepturilor de autor asupra compoziției au fost încasate de moștenitorii acestuia.

Restul banilor revin proprietarului înregistrării originale („master recording”) – în prezent Sony Music – care împarte apoi un anumit procent cu Tyler, în funcție de contractul de înregistrare pe care aceasta l-a semnat în anii 1980.

De regulă însă, contractele încheiate înainte ca internetul să fie adoptat pe scară largă prevăd remunerații foarte mici pentru descărcările digitale și pentru ascultările prin streaming ceea ce, în cele din urmă, a lăsat-o pe Tyler cu încasări infime.

Povestea inedită a piesei „Total Eclipse of the Heart” a lui Bonnie Tyler

Cântecul a ajuns după lansare pe primul loc în topurile din Statele Unite și Marea Britanie, precum și țări ca Irlanda, Australia sau Zimbabwe. Ea a fost reinterpretată atât în spaniolă („Eclipse Total del Amor”), cât și în italiană („Eclissi del cuore”). Însă era cât pe ce să nu fie lansată niciodată.

În 1983, Tyler trecuse printr-o serie de single-uri fără succes. Casa ei de discuri își dorea ca artista să revină la stilul country-rock al hitului „It’s a Heartache”.

Însă, după ce l-a văzut pe Meat Loaf interpretând „Bat Out Of Hell” într-o emisiune a BBC, și-a propus să colaboreze cu autorul pieselor acestuia, Jim Steinman.

Steinman a fost inițial sceptic, până când noul manager al lui Tyler i-a trimis o casetă cu demonstrații ale pieselor rock interpretate de cântăreață. Intrigat, el a invitat-o la o întâlnire la New York, iar cei doi s-au înțeles excelent încă din primul moment.

„Am crezut că are una dintre cele mai pasionale voci pe care le-am auzit vreodată în rock & roll de la Janis Joplin încoace”, declara Steinman într-un interviu din 1983. În aceeași seară, i-a cântat lui „Tyler Total Eclipse of the Heart”, stând la pian, și i-a oferit piesa.

Ce a spus Bonnie Tyler după ce a auzit prima oară piesa

Iată cum descria Tyler acel moment în cartea „Billboard Book of Number One Hits, de Fred Bronson”:

„Când cântă, aproape că împinge pianul prin podea. Este incredibil! Nu îți dă cântecul pe o casetă. Trebuie să-ți spună întreaga poveste și să ți-l cânte el însuși”.

Piesa a devenit al cincilea cel mai bine vândut single din Marea Britanie în 1983 și i-a consolidat lui Bonnie Tyler locul în istoria muzicii rock.

Legendara Bonnie Tyler a murit joi la vârsta de 75 de ani după ce a fost spitalizată și operată de urgență în luna mai. Echipa ei anunțase la mijlocul lunii trecute că a ieșit din coma indusă medical, dar că starea sa rămâne în continuare gravă.

Ea urma să susțină un concert și la București anul acesta.