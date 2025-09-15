Traian Băsescu, despre decizia de a nu doborî drona intrată în România: „Trebuie să fim foarte clari” / „Cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenție”

Argumentele autorităților despre „riscuri colaterale” pentru decizia de a nu doborî drona rusească intrată în spațiul aerian al României sunt „povești pentru naivi”, consideră Traian Băsescu. „Dacă ești capabil, îți aperi spațiul aerian, dacă nu ești capabil, se plimbă o dronă 50 de minute în spațiul tău aerian”, afirmă fostul președinte.

Faptul că Ambasada Rusiei la București a ironizat România după incidentul cu drona rusească este o consecință a acțiunilor țării noastre, a spus, luni, la Digi24, fostul președinte Traian Băsescu: „Vă imaginați că dacă noi ieri am fi doborât drona rusească mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură, nu râdea de noi”.

„Cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenție”

Despre decizia de a nu doborî drona rusească, Traian Băsescu spune că „nu sunt multe de comentat” și „trebuie să fim foarte clari – securitatea aeriană, inviolabilitatea teritoriului, inviolabilitatea spațiului aerian sunt lucruri cu care nu se negociază”.

„Dacă ești capabil, îți aperi spațiul aerian, dacă nu ești capabil, se plimbă o dronă 50 de minute în spațiul tău aerian. Deci multe nu sunt de comentat, iar poveștile „mi-a fost frică să nu dăm foc la sat, să nu dăm foc la pădure, să nu omorâm caii din Pădurea Letea” – astea-s povești pentru naivi. Când e vorba de securitate, nu există prioritate mai mare decât să-i demonstrezi celui care te testează că ești capabil să-ți protejezi spațiul aerian”, a continuat fostul președinte.

Întrebat dacă consideră că Rusia va mai supune România la astfel de teste, Băsescu a răspuns „categoric da”:

El consideră că România trebuie să fie pregătită să demonstreze și aliaților din NATO că este capabilă să-și apere spațiul aerian, în primă instanță cu forțe proprii.

„Hai să fim cinstiți, dacă luăm informațiile date de ministrul Apărării, că drona a zburat la 300 de metri altitudine, ce Dumnezeu faci cu un F16 sau cu un Rafale care zboară cu 700-800 de kilometri pe oră, la o altitudine de 300 de metri? Chiar riști aeronava. Deci cred că avem probleme majore în a ne stabili proceduri de intervenție. Eu aș fi deplasat în zonă sau aș fi cerut de multă vreme deplasarea în zonă a unor mijloace ale artileriei antieriene. Armata Română le are”, a subliniat fostul președinte.

„Ar fi extraordinar dacă cei aflați în funcții ar încerca să fie cinstiți cu populația”

Fostul președinte al României consideră că autoritățile ar trebui să spună populației care este situația reală în ceea ce privește mijloacele aflate la dispoziția Armatei:

„Cei care trebuie să judece ce e de făcut și ce mijloace reale avem ca să lovim dronele rusești sunt cei aflați în funcții acum. Ar fi extraordinar de bine dacă ar încerca să fie cinstiți cu populația și să spună ce putem, ce nu putem și ce ne trebuie. Poveștile astea că „n-am vrut să dăm foc la vegetația uscată”, hai să fim serioși”.