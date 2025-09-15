Drone rusești în Polonia și România. Medvedev amenință din nou NATO, iar ambasada Rusiei la București ironizează MApN: „A descoperit un alt OZN”

Vicepreșeintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, proaspăt decorat de Vladimir Putin, a avut luni o atitudine zeflemitoare privind noua misiune pentru întărirea flancului estic lansată de NATO, după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, măsură anunțată înainte ca MApN să anunțe un vehicul aerian fără pilot rusesc a intrat în spațiul aerian al țării noastre.

„M-a amuzat și puternica inițiativă europeană „Gardianul estic”. Se pare că asta este tot ce a mai rămas din „coaliția de voință” ”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram.

Oficialul rus a amenințat că țara sa va intra într-un conflicat direct cu alianța nord-atlantică dacă forțele NATO vor doborî dronele rusești.

„Dar, vorbind serios, punerea în aplicare a ideii provocatoare a celor de la Kiev și a altor idioți de a crea o „zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei” și posibilitatea ca țările NATO să doboare UAV-urile noastre vor însemna un singur lucru: războiul NATO cu Rusia”, a mai spus fostul președinte rus.

„Santinela estică”, noua misiune NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, au anunțat vineri lansarea operațiunii „Santinela Estică”, ce presupune dislocarea în flancul estic de trupe suplimentare din Franța, Germania, Marea Britanie și Danemarca, care să asigure un răspuns rapid la eventuale noi încălcări ale spațiului aerian din partea Rusiei.

Potrivit lui Grynkewich, Operațiunea „Santinela Estică” este concepută să asigure un răspuns imediat la orice încălcare a teritoriului țărilor NATO.

Măsura a fost luată după ce 19 drone rusești au violat spațiul aerian al Poloniei iar aviația națională și NATO a doborât o parte din ele. Sâmbătă după-amiază, o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României și două avioane F-16 au interceptat-o. MApN a transmis ulterior că a fost vorba despre o drona Geran (Shahed-136 iraniană), care a părăsit teritoriul țării noastre și a intrat în Ucraina.

Ambasadorul rus la București a fost convocat la MAE după acest incident, la numai trei zile după ce anterior fusese chemat în legătură cu dronele rusești care au violat spațiul aerian al Poloniei. În replică, misiunea diplomatică a ironizat MApN privind incidentul de sâmbătă.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite „protestul ferm” al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător. Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”, a transmis Ambasada Federației Ruse la București.

Ambasadorul rus Vladimir Lipaev susține că „a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar inevitabil și de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât și a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse”.

Propuneri venite din Polonia și Germania

Șeful diplomației poloneze, Radosław Sikorski, a declarat într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung, că țările NATO trebuie să înceapă să intercepteze dronele și rachetele rusești deasupra Ucrainei, scrie The Moscow Times.

„Trebuie să ne gândim la asta. Din punct de vedere tehnic, noi, ca NATO și UE, am fi capabili să facem acest lucru, dar nu este o decizie pe care Polonia o poate lua singură, ci numai împreună cu aliații săi”, a declarat Sikorski.

Potrivit lui, doborârea dronelor rusești deasupra Ucrainei „va fi avantajoasă” pentru țările occidentale, deoarece Europa trebuie să accelereze „pregătirile pentru apărare” și să preia experiența ucraineană în combaterea dronelor. „Este clar că Ucraina este cu mult înaintea noastră în ceea ce privește apărarea împotriva dronelor. (…) De aceea, trebuie să ne schimbăm mentalitatea: în această chestiune, nu noi îi învățăm pe ucraineni, ci ei ne învață pe noi”, a declarat Sikorski.

Și Thomas Röwekamp, președintele Comisiei pentru apărare a Bundestagului, a declarat pentru vineri pentru Der Spiegel că Alianța trebuie să acționeze mai decisiv împotriva atacurilor la scară largă ale Rusiei, să doboare dronele deasupra Ucrainei și să sporească sprijinul acordat Kievului cu mijloace de a lovi ținte rusești, potrivit European Pravda.

Expertul Peter Doran, membru al think thank-ului american Fundația pentru Apărarea Democrațiilor a declarat pentru RFE/RL că președintele rus Vladimir Putin testează apărarea occidentală și provoacă alianța și pe președintele american Donald Trump să răspundă.

„Cred că a sosit momentul ca NATO să-și extindă umbrela de apărare aeriană mai adânc în vestul Ucrainei. Amintiți-vă că la începutul anului 2022 s-a luat în considerare așa-numita „zonă de interdicție aeriană”. Unii membri ai alianței erau incomodați de această opțiune, deoarece se temeau că Putin ar putea-o considera o escaladare. Cu toate acestea, Putin a escaladat acum împotriva NATO, iar momentul este potrivit pentru a impune o zonă de interdicție aeriană defensivă peste vestul Ucrainei”, a declarat Doran.

Ucraina s-a oferit să învețe NATO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidenţiat duminică seară importanţa dronelor în apărarea ţării sale împotriva invaziei ruse şi i-a oferit Alianţei Nord-Atlantice sprijin în contracararea dronelor ruse, transmite DPA, preluată de Agerpres.

„Suntem gata să îi antrenăm pe toţi partenerii în această apărare. Oricine vede că ruşii caută modalităţi de a extinde războiul către teritoriul Poloniei şi al statelor baltice şi că armata rusă testează de asemenea România”, a mai spus preşedintele ucrainean.

Liderul de la Kiev sugera vineri că NATO și Ucraina să conlucreze pentru „interceptarea comună” a țintelor rusești.